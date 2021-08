Dordtse fotojournalist (38) blijft langer in voorarrest voor schietpartij waarbij twee agenten gewond raakten

De schietpartij vond woensdagavond plaats in de Dordtse wijk Reeland. Bewoners werden die nacht opgeschrikt door een regen van kogels in de straat. Wat er precies aan de schietpartij vooraf ging wordt nog volop onderzocht. Eén van de twee gewonde agenten is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De andere agent en de 24-jarige man liggen nog in het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar.

De verdachte, een 38-jarige Dordtse fotojournalist, wordt ervan verdacht de agenten te hebben beschoten. Volgens een collega maakte de man al langere tijd een verwarde indruk. Een man van 34 die na de schietpartij werd aangehouden wordt door de politie niet langer als verdachte gezien, evenals de 24-jarige man in het ziekenhuis.