Een derde van de RET-metro's niet beschikbaar

Reizigers met de RET hebben te maken met uitgevallen metro's of kortere metrovoertuigen. Het vervoersmaatschappij heeft namelijk meer metrovoertuigen in onderhoud dan normaal.

De uitval betekent dat de RET met kortere metro's rijdt, waardoor meer reizigers op elkaar zitten. De anderhalve meter is geen verplichte standaardafstand in het openbaar vervoer, omdat het moeilijk is om daar aan die maatregel te houden.

Volgens de RET waren er in de coronaperiode minder monteurs beschikbaar en worden de nieuwe nog opgeleid. Ook heeft de RET te maken met de nasleep van corona, waardoor de leveringen van metro-onderdelen achterlopen.

"Normaal gesproken beschikken we over voldoende extra rijstellen die we in kunnen zetten als een voertuig (om welke reden dan ook) niet kan uitrukken", laat RET-directeur Maurice Unck weten.

"Op dit moment is de beschikbaarheid van voertuigen echter zo krap dat we soms te maken hebben met uitval van metro’s. Reizigers merken dat met name doordat de metrovoertuigen korter zijn dan gebruikelijk en er kan een rit uitvallen. Erg vervelend natuurlijk, we werken keihard om de achterstanden weg te werken. Zodra het kan schalen we het aantal metrovoertuigen weer op."

Voor de coronacrisis reed de RET met 145 metrostellen. Dat zijn er nu 111. In totaal beschikt de RET over 166 metrovoertuigen.