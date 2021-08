Schelvis over Italiaanse transfers Harroui en Haps: 'Worden allebei basisspeler'

"Mooie transfers, hè. Ik kijk ernaar uit om commentaar te geven bij hun wedstrijden", zegt Schelvis. Het enthousiasme klinkt uit zijn stem, met Harroui en Haps komen er opnieuw twee spelers vanuit de Eredivisie naar de Serie A. In steden op pak hem beet twee uur rijden van elkaar.

Perfecte stap

Allebei op zoek naar een mooie uitdaging, het fijne leven in Italië en uiteraard een basisplaats. Al geldt dat laatste niet voor Harroui, de voorbije seizoenen misschien wel de beste speler van Sparta. Maar garanties geeft dat niet. Zeker niet als je de opvolger bent van de naar Juventus vertrokken middenvelder Manuel Locatelli. "Een aardige erfenis, maar ik zie het goed komen, hoor. Harroui gaat spelen, daar ben ik zeker van. Voor hem een perfecte stap."

Naar Sassuolo dus, het voorbije seizoen de nummer acht van de Serie A. De club greep net naast Conference League-voetbal, maar duidelijk is dat er in het MAPEI Stadium een hoop moois gebeurt. "Het is een van de leukste ploegen om naar te kijken in de Serie A. Ze spelen op een Nederlandse manier. 3-4-3-, met verzorgd voetbal waarin buitenspelers belangrijk zijn. En dan is het kwalitatief ook nog eens goed, anders word je geen achtste in de Serie A. Ajax, PSV of Feyenoord wint daar niet zomaar van, hoor."

Excelsior van de Serie A

Voor Venezia ligt dat anders. Dat keerde dit seizoen na twintig jaar terug in de Serie A. Niets minder dan een teleurstellende start volgde, met direct twee nederlagen in de eerste twee duels. Als de voortekenen niet bedriegen, wordt het voor Haps een zwaar seizoen. Schelvis: "Het wordt moeilijk voor Venezia om erin te blijven. Het Excelsior van de Serie A, zo moet je de club zien. Maar één voordeel: Haps gaat sowieso spelen. En dat deed hij bij Feyenoord niet."

Kleurrijke shirts

Plus, zo stelt Schelvis, gaat Haps er qua kwaliteit van leven niet op achteruit. "Venetië is een prachtige stad. Dat is natuurlijk ook wat waard. En ze hebben het mooiste shirt van de Serie A, mits je van kleurrijke shirts houdt", zegt Schelvis lachend.

De één duidelijk een stap omhoog, voor de ander misschien niet direct. Toch denkt Schelvis dat beide spelers iets kunnen toevoegen aan de Serie A. "Ze worden allebei basisspeler, denk ik. Dat wordt leuk om te volgen. En misschien is het voor een speler als Harroui wel een opstap naar een topclub."