Rotterdammer langer vast voor fraude: bejaarden zijn duizenden euro's kwijt

Een 26-jarige Rotterdammer blijft langer in voorarrest zitten, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Hij zou op grote schaal geld van vaak oudere mensen hebben gestolen. Hij blijft zeker negentig dagen langer vast zitten.

De man werd ruim twee weken geleden aangehouden. Hij zou in augustus hebben toegeslagen in Heerde, Zwolle, Oosterwolde en Den Haag. Zo zou hij 13 duizend euro van een 84-jarige man hebben buitgemaakt. In totaal zou het gaan om meer dan 28 duizend euro. De leeftijden van de slachtoffers variëren van 64 tot en met 86 jaar.

Probleem met bankpas

De verdachte belde zijn slachtoffers op en deed zich voor als bankmedewerker. Zo werd een echtpaar uit Heerder overtuigd dat er gefraudeerd werd met hun rekeningen en dat er nieuwe passen nodig waren. De 'bankmedewerker' komt diezelfde dag nog de pinpassen en pincodes ophalen, waarna er ruim 3 duizend euro mee wordt gepind.

Op deze wijze zou de Rotterdammers zijn slachtoffers op vaak dezelfde manier wijzen op zogenaamde problemen met de bankpassen, die dan vervangen moeten worden. Op die manier zou hij grote bedragen hebben buitgemaakt.