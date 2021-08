De film van de Deventer moordzaak doet wat het boek nooit lukte: mensen boosmaken!

Het boek van Rotterdammer Bas Haan is al meer dan tien jaar oud, maar actueler dan ooit. De verfilming van de Deventer moordzaak is maandagavond in première gegaan en doet wat het boek van Haan nooit is gelukt: het 'grote' publiek een spiegel voorhouden.

"Het boek is van 2009", vertelt Haan op Radio Rijnmond, "maar de zaak leeft nog steeds. Ik heb met mijn boek geprobeerd alles op een rijtje te zetten. Ik heb de hele campagne van Maurice de Hond geprobeerd te analyseren", zo steekt Haan van wal. De Hond zette meer dan tien jaar geleden een mediacampagne op gang, waarmee hij de klusjesman als moordenaar aanwees in plaats van de veroordeelde Ernest Louwes.

"De feiten waren helder: De Hond is vanwege smaad veroordeeld en het bewijs dat de klusjesman absoluut onschuldig is, is geleverd. En tóch zijn er tot op de dag van vandaag nog mensen die denken dat er nog wat is met die klusjesman..." Haan schudt zijn hoofd.

'Vertrouwen in de internetbubbel'

Zelf was de Rotterdammer er ook van overtuigd dat de veroordeelde Louwes onschuldig was, waarna hij een uitzending op poten zetten en mede-verantwoordelijk was voor diens vrijlating. "Louwes zat vast op basis van bewijs dat niet deugde, was slachtoffer van het systeem. Toen vervolgens nieuw bewijs werd gepresenteerd, was dat minder sterk dan het beeld van hem als slachtoffer." Dat was echter wel het moment dat Haan 'om' ging. "Als je een bepaalde overtuiging hebt en je ziet dat het anders zit, moet je 'om' kunnen gaan. Het is belangrijk om op basis van feiten je mening te kunnen veranderen."

Iets wat tegenwoordig op bijna dagelijkse basis nog misgaat en wat het boek van Haan tot op de dag van vandaag nog actueel maakt. "Mensen baseren tegenwoordig hun standpunt heel makkelijk op gevoel: wie het hardst schreeuwt aan de talkshowtafel bijvoorbeeld. Dan krijg je deze ellende", gebaart hij. "Je ziet het dagelijks om je heen: het coronadebat en het klimaatdebat. Mensen hebben meer vertrouwen in de internetbubbel dan de wetenschap. Het verhaal van de Deventer moordzaak is in belang en urgentie alleen maar toegenomen."

Meerdere slachtoffers

Haan schudt nog eens zijn hoofd. "Deze zaak kent drie slachtoffers. Het moordslachtoffer én de klusjesman en zijn vriendin. Hun leven is bepaald door deze zaak en De Hond heeft ze als vehikel gebruikt om z'n eigen slachtofferschap uit te buiten en zijn gelijk te halen. Afschuwelijk."

En nog steeds blijft De Hond hangen in zijn slachtofferrol, vindt Haan. De dag na de première kondigt De Hond stappen aan tegen de producent van de gelijknamige podcast over de zaak. "Hoezo is dat nieuws?", vraagt Haan zich af. "Als je je er een beetje in verdiept, weet je dat het volkomen kansloos is; een schreeuw om aandacht. Hij duikt opnieuw het slachtofferschap in, maar hij is in deze zaak geen slachtoffer. Hij is een dader en veroordeeld."

Ook De Hond speelt een rol in de film, die De Veroordeling heet. "Hij is de enige die niet wordt vertolkt door een acteur. Fantastisch toch?", vindt Haan. "Dat is bewust gedaan. Die uitspraken van hem of zo'n scène met Claudia de Breij, waarin hij toegezongen wordt... Als je dat zou naspelen, dan zou het overdreven zijn. Maar zo gek was het echt. Het beeld is ongesneden en ongemonteerd: echte beelden uit de tv-uitzendingen. Je ziet nu de foutheid van zijn acties."

Kippenvel

Haan is de hoofdpersoon van de film en wordt vertolkt door Fedja van Huêt. "Zo wereldvreemd om jezelf op die manier te zien. Ik ben wel heel blij dat hij er niet een gladde superheld van heeft gemaakt. Hij heeft de hoofdrol, maar Bas Haan is onderschikt in het verhaal. Het gaat om de mediacampagne en de échte slachtoffers in de zaak."

Maandagavond ging de film officieel in première. "Dat was heftiger dan ik van te voren had kunnen bedenken." Haan zat met zijn vrouw in de zaal en voelde de emotie om zich heen. "Ik voelde de woede van het publiek om wat ze te zien kregen toenemen. Misschien kregen ze ook wel een spiegel voorgehouden."

Dan is de missie van 2009 toch voltooid. "Ik heb dat met mijn boek hopen te bereiken, maar dat heeft de publieke opinie nooit doen kantelen. Ik denk dat dat de film wel lukt! Want wat ik in die zaal voelde: echt kippenvel."