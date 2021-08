Hoogste punt Zalmhaventoren bereikt: 'Dat feestje komt wel, het hoogste punt loopt niet weg'

Zalmhaventorenfotograaf Fred Smulders kent het gebouw inmiddels beter dan zijn eigen woonkamer. Al 2,5 jaar komt hij meerdere dagen per week op de bouwplaats om de toren te fotograferen. "Ik heb in de put van de bouwplaats gestaan", herinnert hij zich nog. "Het is zó hard gegaan."

De bouwvakkers zijn inmiddels als vrienden gaan voelen. "Ik ben hier echt onderdeel van een team", vertelt Smulders met enige trots in zijn stem. De fotograaf van een bouwproject komt normaal gesproken eens in de zoveel weken langs. "Ik kom hier nu zó vaak, dat het meer mijn collega's zijn geworden."

Frappant detail: Smulders is, naast de Zalmhaventorenfotograaf, ook toekomstig bewoner. Waar hij nu nog dagelijks uitkijkt op de toren vanaf de Hoge Heren, zal hij over een halfjaar van het metershoge uitzicht genieten. "Over een halfjaar zijn de bouwvakkers weg en sta ik hier met mijn nieuwe buren, dat is wel een beetje dubbel. Ik kan ook niet gaan zeggen dat ik iets in mijn huis aangepast wil hebben, terwijl ik hier ben voor foto's. Ik ben gewoon aan het werk", zegt hij resoluut.

Het uitzicht vanuit de Zalmhaventoren | Foto: Rijnmond

Last van...

Op de bouwplaats dient iedereen zich aan de regels te houden, óók Smulders. "Ik moet echt voorzichtig zijn dat ik geen fouten maak, daar ben ik heel voorzichtig mee. Je wordt gewoon geschorst als je je niet aan de regels houdt." Dat weet bouwplaatsmanager Quataert als geen ander. Al jaren maakt hij Rotterdam onveilig met allerlei bouwprojecten. "Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de bouwplaats", legt hij uit. "Ik heb al op het plein hier gezeten en bij het eerste project op de Kop van Zuid; ze hebben hier al een paar keer last van mij gehad", voegt hij lachend toe.

Ondertussen geniet Smulders van de laatste paar maanden fotograferen. Genieten ja, want in de afgelopen tijd heeft hij behoorlijk mooie dingen meegemaakt. "Tijdens het Songfestival ben ik 's nachts naar het gebouw gerend om dé foto te maken. Er werd de tekst 'We <3 Duncan' op de toren geprojecteerd, maar dat was maar voor een bepaalde tijd en dan ging het lampje weer uit. Hoe vaak wint Nederland het Songfestival nou en krijg ik zo'n kans? Dat is een foto die ik echt niet vaak ga maken."

Dat het bereiken van het hoogste punt van de Zalmhaventoren nog niet gevierd is, is voor Quataert niet zo'n probleem. "Misschien dat Mark Rutte half september iets anders besluit, dat we het dan alsnog kunnen vieren. Tja, dan is het iets later, maar dan is het nog steeds het hoogste punt. Dat gaat niet weg", voegt hij lachend toe.

