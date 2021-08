Feyenoord bevestigt komst nieuwe vleugelaanvaller Nelson

Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord noemt de komst van Nelson 'een welkome toevoeging aan de selectie'. "Hem naar Feyenoord halen was in deze transferwindow een van onze prioriteiten, dus we zijn heel blij dat het gelukt is en dat we hem vandaag kunnen verwelkomen. Reiss is een zeer creatieve aanvaller, een snelle jongen met een goede actie die het verdedigers in de één-tegen-één heel lastig kan maken."

Nelson doorliep de jeugdopleiding van Arsenal en werd tot nu toe enkel een keer uitgeleend aan TSG Hoffenheim, waar hij volop minuten maakte en zeven keer scoorde in de Bundesliga. Daarnaast speelde Nelson al in de Premier League, Europa League (met Arsenal) en Champions League (met Hoffenheim).

Nelson sluit per direct aan bij de selectie van Feyenoord en gaat spelen met rugnummer 14.