De deelscooter: perfect voor een kort ritje, maar doorn in het oog qua parkeren

Het is een bekend tafereel aan de zijkant van het Centraal Station bij de scooterstalling: mensen die voorovergebogen naar hun telefoon kijken, op zoek naar de ‘piep’ van de deelscooter die ze net online gereserveerd hebben.

Op een willekeurige vrijdagmiddag staan er zo'n 30 deelscooters van de drie bekende merken. Het is een komen en gaan van vooral twintigers, die de deelscooter voornamelijk gebruiken voor een korte rit.

Perfect voor als je snel van A naar B moet Een gebruiker van een deelscooter

Een jongen wil net voordat hij naar de tandarts gaat nog snel iets zeggen. Een frequente gebruiker is hij niet, maar de keren dat hij het nodig heeft gehad was hij tevreden. “Het is een mooi ding. Perfect voor als je snel van A naar B moet.” Een andere jongen zoekt tussen de scooters zijn reservering. Zijn ritje gaat van Centraal Station naar de Lijnbaan. Een grote fan van het openbaar vervoer is hij niet. “Het is makkelijk en fijn om alleen te reizen. Het is zeker een zegen voor mij, beter dan in de metro zitten.”

“Ik gebruik het elke dag”, zegt een man. “Ik stap uit de trein, spring op de scooter en rij naar mijn werk.” Voordelen zijn volgens hem dat meerdere mensen het kunnen gebruiken en dat ze op elektriciteit rijden. Maar hij zegt dat de munt twee kanten heeft. “Het is soms een rommel omdat ze overal op straat liggen. Ik vind het jammer dat mensen zo met de spullen omgaan.”

Een deelscooter op een 'onmogelijke' plek | Foto: Rijnmond

De keerzijde

Die vervuiling door de deelscooter is een doorn in het oog voor veel Rotterdammers. Ook kritische Rotterdammer Fred Marree heeft een mening over deze ’strooiscooters’. In het Oeverbos in Nesselande laat hij een scooter op een eiland zien. Een boomstronk is de enige route het eiland op. “Het is heel treurig om zo'n achtergelaten scooter te treffen op een onmogelijke plek. Dan springen de tranen in je ogen.”

Deelscooters aan de Siciliƫboulevard in Nesselande | Foto: Rijnmond

Op de Siciliëboulevard even verderop is het volgens hem vooral op warme dagen geen doorkomen aan door de scooters die overal worden neergezet. Een probleem die je overal in Rotterdam ziet. Hij heeft een rigoureuze oplossing voor foutparkeren: een boete van duizend euro. “Maar stort dat niet naar de overheid, maar naar een fonds voor kinderen die in armoede leven. Dan levert het nog wat op.”

Mobiliteit

Het college ziet nut in de deelscooter, daarom worden er ook fors meer van die voertuigen toegelaten in de stad. Reden is voornamelijk om de mobiliteit in Rotterdam-Zuid te vergroten. Deelscooters bevinden zich grotendeels aan de noordelijke oever van de Nieuwe Maas.

De scooter in het Oeverbos is inmiddels weggehaald, meldt het deelscooterbedrijf op Twitter.