Beloning voor gouden tip bij dodelijke steekpartij

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak. Daarin zal ook de hoogte van de beloning voor de gouden tip bekend worden gemaakt.

Verdachten

Bij de steekpartij in de Jongkindstraat raakten ook twee mannen van 40 en 42 jaar gewond, waarvan de laatste een zware verwonding opliep. Later werden zij in het ziekenhuis aangehouden vanwege hun betrokkenheid bij het incident. Daarnaast is er een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd. Later is ook het mes gevonden.

Foto van 27-jarige slachtoffer van fatale steekpartij bij bloemenzee in Museumpark | Foto: Rijnmond

Wie wat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie vraagt nu de hulp van het publiek.