Loopt de varaan in de val? 'Zoeken naar speld in een hooiberg'

Er is er maar ééntje nodig om 'm te vangen: de varaan die Berkel en Rodenrijs sinds vrijdag in z'n greep houdt. Maar dan moet die ene val wel perféct geplaatst zijn. En dat is zo makkelijk nog niet.

"De vallen moeten op het juiste plek staan en we moeten het juiste lokmiddel gebruiken", weet reptielenexpert Rogier van Rossum. Maar dat is lastig, want wát er nu precies rondloopt in Berkel en Rodenrijs is niet helemaal zeker. "We moeten het doen met een beperkte beschrijving. Er is gezegd dat het een varaan zou zijn, maar dat weet niemand eigenlijk zeker. Eerlijk gezegd is het zoeken naar een speld in een hooiberg."

Dinsdag zijn er verschillende vallen geplaatst in het park waar de vermoedelijke varaan zich ophoudt. "Actief zoeken heeft geen zin", zegt Van Rossum. "Door geluid en bewegingen gaat hij zich juist meer verstoppen."

De expert vermoedt dat iemand het dier een dezer dagen zal zien tijdens het zonnebaden. En dan is het volgende heel belangrijk: "Maak alsjeblieft een foto! Dan kunnen we zien wat voor dier het nu precies is en begrijpen we het gedrag ook beter." Hoeveel vallen er in het park zijn neergezet, kan Van Rossum niet zeggen.

?Hij benadrukt dat niemand gevaar loopt door de varaan, ook al heeft hij een hond gebeten. "Het wordt kouder en dan is de kans dat er een beet plaatsvindt nihil. Daar heeft een koudbloedig dier als de varaan simpelweg geen energie meer voor als de temperatuur daalt."

Enkele buurtbewoners zeiden eerder bang te zijn voor een ontmoeting tussen de varaan en een kat, maar ook daar hoeven ze zich volgens Van Rossum geen zorgen om te maken. "Om een risico te vormen, zou de varaan in theorie meer dan 1,5 meter groot moeten zijn: anders heeft hij de kracht niet om een kat wat aan te doen."