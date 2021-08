Beloning van 15 duizend euro voor gouden tip in onderzoek gewelddadige dood Daniël (27)

Wie heeft de gouden tip die leidt tot de oplossing van de gewelddadige dood van Daniël Anches? De politie looft een beloning van 15 duizend euro uit, zo is bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

De politie laat weten het idee te hebben dat nog niet iedereen, die tijdens de steekpartij in de buurt was, met de politie heeft gepraat. "Ook hebben we het gevoel dat mensen niet alles verteld hebben", zegt een woordvoerder van de politie. "Het is belangrijk om zo goed mogelijk te weten wat er is gebeurd, wie wat zei en wat deed. We begrijpen dat het spannend kan zijn om te getuigen, daarom die beloning."

De 27-jarige Daniël kwam eind juli om het leven bij een steekpartij in de Jongkindstraat in Rotterdam. Drie verdachten zijn aangehouden, waarvan er één inmiddels is vrijgelaten. De steekpartij zou het gevolg zijn geweest van een 'verkeerd gevallen opmerking'.

Volgens getuigen brak er die avond ruzie uit, die later uitmondde in een vechtpartij. Daarbij werd een mes getrokken. De eerste confrontatie is zonder geweld, maar een tweede gaat met geweld gepaard. Drie mensen raken gewond. Daniël loopt zulke zware verwondingen op en heeft zoveel bloed verloren, dat hij op straat overlijdt.

Levensgenieter

De twee gewonde mannen van 40 en 42 jaar oud zijn later in het ziekenhuis aangehouden vanwege betrokkenheid bij het incident. Daarnaast is er een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd. Later is ook het mes gevonden.

Op de plaats van de fatale steekpartij lag eind juli een bloemenzee. Vrienden en familie konden niet geloven dat Daniël, die steevast Daans werd genoemd, er niet meer is. "Hij was een hele knappe, gezellige, spontane jongen", zei een jeugdvriend. "Je kon altijd met hem lachen. Hij was een jongen die leefde; een levensgenieter."