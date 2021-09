Havenfotograaf stuit toevallig op drugssmokkelaars bij reportage over de douane

Het lijkt Reitsma verstandig om de camera maar even terzijde te leggen. De douaniers, die de smokkelaars betrappen, hebben ook wel even iets anders te doen. Daarna vereeuwigt ze de mannen alsnog.

De foto die dat oplevert, is tot 30 september te zien aan de buitenkant van het Maritiem Museum in Rotterdam en maakt deel uit van een expositie over werken in de haven.

Reitsma fotografeerde mannen én vrouwen tijdens hun werk in de haven | Foto: Anne Reitsma

Reitsma had de opdracht verschillende aspecten te laten zien: van fysiek zwaar tot high tech. Ze maakte portretten van mannen én vrouwen. "Heel stoer als je dit werk doet", zegt ze over een vrouwelijke loods. "Je moet ook zelf een aantal jaren op zee hebben gevaren."

En over de duiker, die op de foto net zijn hoofd boven water steekt: "Hij hangt al lange tijd in het water en is moe. Zijn blik is indringend. Daarom is deze foto heel pakkend geworden."