Van Stee over transferperiode Sparta: 'Net zo teleurgesteld als onze supporters'

"Ik ben net zo teleurgesteld als onze supporters. Ik heb er alles aan gedaan. Maar het eindresultaat is niet goed, punt", zegt een zelfkritische Van Stee. De technisch directeur was op de slotdag een druk man, zag twee spelers vertrekken, was bezig met de komst van meerdere spelers, maar uiteindelijk kwam alleen de Griek Giannis Masouras. "Meerdere spelers waren rond met ons, maar kozen op het laatste moment voor een andere club."

Burger

Een voorbeeld van zo'n speler is Wouter Burger, die uiteindelijk liever naar het Zwitserse FC Basel ging. "We waren akkoord, maar maandagavond koos hij toch voor Basel. Een financiële kwestie." En ook bij een groot aantal andere namen greep Sparta mis. "Er zijn wel vijftig namen de revue gepasseerd, waarvan we hadden verwacht dat er zes of zeven waren gekomen."

Die kwamen niet, al versterkte de ploeg uit Spangen zich eerder met Vito van Crooij, Laurent Jans, Kenzo Goudmijn en Aaron Meijers. Niet de soort versterkingen waarop de supporters zo hoopten. "Maar ik vertik het om vierde- of vijfderangs buitenlanders te halen, waarbij de gok groot is. Dan speel je met het voortbestaan van de club."

Masouras kwam wel, als derde rechter vleugelverdediger in de Sparta-selectie. Al ligt dat volgens Van Stee anders. "Hij is gehaald voor het middenveld, kan de hele rechterflank bestrijken en zelfs als rechter aanvallende middenvelder spelen. We hebben al twee rechtsbacks."

Harroui

De grootste financiële klapper maakte Sparta met Harroui, bedragen van rond de drie miljoen euro deden de ronde. Van Stee: "We hebben meerdere miljoenen ontvangen. Het wordt in termijnen betaald, dat is gebruikelijk bij transfers van spelers naar het buitenland. Het is niet zo dat het even in een keer wordt gestort."

Toch had Sparta genoeg geld in kas om spelers te halen, bijvoorbeeld een spits, beaamt Van Stee. "Maar geschikte spitsen zijn er gewoon niet. Als ze er al zijn, gaan ze naar het buitenland. Heerenveen heeft tien spitsen benaderd, niemand wilde komen. We moeten het doen met Lennart Thy en daarachter Emanuel Emegha."

Tot slot kijkt Van Stee terug op de veelbewogen transferperiode. "Het is drie jaar goed gegaan en nu even niet, door allerlei redenen. Maar ik weet in ieder geval dat iedereen binnen de organisatie zijn stinkende best heeft gedaan."

Bekijk hieronder het volledige interview met de technisch directeur van Sparta.