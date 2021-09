Zo staat Feyenoord ervoor na de laatste dag van de transferperiode: 'Zeker een voldoende voor Arnesen'

Is Frank Arnesen geslaagd?

"Uiteindelijk vind ik van wel. Er is bij mij één punt van kritiek: in de verdediging is het echt te krap. Zeker in Europa. Verder heeft hij heel gerichte versterkingen gehaald, die passen bij het voetbal dat Arne Slot wil spelen. En van een aantal sterkhouders is het contract verlengd. Denk aan Lutsharel Geertruida, Tyrell Malacia (beiden tot 2024) en Justin Bijlow (2025). Alles bij elkaar geef ik Arnesen zeker een voldoende."

Keeper Justin Bijlow verlengde zijn contract bij Feyenoord | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Is de bank van Vitesse en FC Utrecht beter dan die van Feyenoord? Oftewel: is de selectie niet te dun?

"De selectie van Feyenoord is in één linie te dun: in de verdediging. Je hebt voor de rechtsback en de positie rechts centraal achterin maar één echte back-up met Lutsharel Geertruida. Voor de linkerkant geldt hetzelfde, maar dan met Ramon Hendriks."

"Daarbuiten moet je naar heel jonge spelers gaan kijken. Dat kan eigenlijk niet, zeker met zes extra Europese wedstrijden in de Conference League erbij. Daardoor kan het zomaar zijn dat je aan noodoplossingen moet gaan denken, bijvoorbeeld Fredrik Aursnes centraal in de verdediging."

Fredrik Aursnes aan de bal | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Zijn de huidige jeugdspelers in de selectie van Feyenoord goed genoeg of is het nood?

"Een beetje van beide. We weten dat Feyenoord geprobeerd heeft andere spelers te halen. Nick Viergever is in beeld geweest en Micky van de Ven was heel concreet. Er zijn veel spelers vertrokken, sommige zelfs transfervrij. Dan zegt het wel iets dat ze Hendriks er toch bij hebben gehouden."

"Alles wat Antoni Milambo (16 jaar) en Lennard Hartjes (18 jaar) dit seizoen al presteren, is gezien hun leeftijd bonus. Je kunt het eigenlijk nog niet maken om op die jongens te rekenen vind ik."

Antoni Milambo maakte tegen FC Luzern zijn officiƫle debuut voor Feyenoord | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

"Om even terug te komen op die vertrokken spelers: dat blijft een van de grootste problemen bij Feyenoord, er wordt stelselmatig voor te weinig geld verkocht. Feyenoord moet structureel 10 miljoen per jaar binnenhalen met de verkoop van spelers, maar dat hebben ze al heel veel zomers niet meer gedaan. Deze zomer is dat misschien net gelukt, maar er zat weer geen echte klapper tussen. Dat is wel een probleem. Feyenoord heeft nog steeds structureel slechte resultaten waar het gaat om het verkopen van spelers."

Kunnen we Reiss Nelson en Cyriel Dessers bestempelen als paniekaankopen?

Bij een paniekaankoop denk ik aan een Samuel Armenteros, iemand die je op het laatste moment in de winterstop nog haalt omdat het nog niet echt loopt. Nelson en Dessers waren niet de eerste keuzes, dat is duidelijk. We weten hoe het gelopen is met Amad Diallo (die vanwege een blessure niet van Manchester United kwam, red.). Dan moet je doorschakelen."

Cyriel Dessers eerder dit seizoen in actie voor Racing Genk | Foto: Photonews

"De interesse in Nelson was al wel even bekend, Dessers kwam pas heel laat in beeld. Paniekaankoop vind ik in ieder geval voor beiden een groot woord, maar dat ze niet direct op het lijstje stonden mag duidelijk zijn."

Wie is de grootste verrassing van deze transferperiode?



"Als ik heel de transferperiode op een rij zet, tel ik ook mee dat Feyenoord Alireza Jahanbakhsh heeft kunnen halen, wat gewoon heel erg knap is. Marcus Pedersen ontwikkelt zich in een razendsnel tempo, Gernot Trauner vind ik een schot in de roos, Guus Til past perfect bij het systeem dat Slot wil spelen... Die transfers horen ook allemaal bij deze transferperiode, dat vind ik stuk voor stuk geslaagde aanwinsten tot nu toe. Ik vind Jahanbakhsh echt wel een verrassing hoor, wetende hoe moeilijk het is om die deal voor elkaar te krijgen."

De eindconclusie: "In de basis staat hier een Slot-selectie, maar achterin is het heel riskant. Er zitten al bij al wat risico's aan hoe de selectie nu is samengesteld."