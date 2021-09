Dak van tank bij Shell klapt twee meter naar beneden, acht mannen door bedrijf gered

Het dak drijft normaal gesproken op vloeistof als er olie in de tank is. Omdat deze nu leeg was, rustte het dak op de rand van de tank. Door nog onbekende oorzaak zakte het dak plots naar beneden. De medewerkers, die werken voor een aannemer, zijn snel naar het dak gegaan. Van daaruit zijn ze in een speciale bak door Shell zelf naar beneden gehaald.



Shell onderzoekt en overlegt hoe de onderhoudswerkzaamheden kunnen voortgezet.