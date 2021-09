Kroongetuige Tony de G.: 'Dodenlijst met vijftig namen bij motorclub Caloh Wagoh'

Onduidelijk is wie er allemaal op de lijst stonden. Maar er was 'genoeg werk voor een hele periode' zou R. tegen de kroongetuige hebben gezegd.

Tony de G. - geboren in Schiedam en getogen in Spijkenisse - is de belangrijkste getuige in het proces Eris, dat afgelopen maandag inhoudelijk van start ging in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. De zaak draait om vijf liquidaties en elf pogingen daartoe. Twee van de vijf vermoorde criminelen werden in de regio Rijnmond vermoord. Het gaat om Zeki Yumusak en Stefaan Bogaerts.

Voor de liquidaties staan 21 verdachten terecht. Zij zouden zich hebben laten inhuren als doodseskader van Taghi, die in dit proces zelf overigens geen verdachte is. Hem hangt al levenslang boven het hoofd in een ander groot proces: Marengo.

Uitweg

Advocaten van verschillende verdachten in het proces hebben vraagtekens gezet bij de verklaringen van kroongetuige De G. De Spijkenisser liep over naar justitie, nadat hij in Spanje was aangehouden voor de moord op Jaïr Wessels in Breukelen. De G. bestuurde de vluchtauto, die daarbij werd gebruikt. Omdat de liquidatie niet vlekkeloos was verlopen, vreesde De G. voor zijn leven. Bovendien wilde hij de volgende opdracht (de moord op Yumusak) niet uitvoeren. Een deal met justitie leek daarom een uitweg.

Voor de behandeling van de zaak zijn 64 zittingsdagen gereserveerd. De komende weken wordt de kroongetuige verhoord. Het proces Eris is nauw verwant aan Marengo, het proces dat draait om de veronderstelde criminele organisatie van Taghi.