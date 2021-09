Vertrokken Haps over lange afwezigheid bij Feyenoord: ‘Was mentaal en fysiek gebroken’

"Mijn vader had anderhalf jaar geleden last van zijn borst,” schrijft Haps op het social medium. “Hij had een MRI gemaakt en toen kwamen we erachter dat hij longkanker had. Fase 3, dat betekende dus dat het 50/50 was of hij het zou overleven of niet. Ik was mentaal, fysiek zo gebroken omdat ik het met bijna niemand erover heb gehad, heb een jaar lang ermee gelopen totdat ik het lichamelijk/geestelijk niet meer aan kon om te kunnen voetballen. Ik ben daardoor ook nog eens een paar dagen in het ziekenhuis beland.”

Haps schrijft zijn verhaal onder een foto waarop hij met zijn vader te zien bij zijn nieuwe club in Italië. Hij deelt ook mede dat het inmiddels beter gaat met zijn vader. “Hij is een OVERWINNAAR. Een paar maanden geleden hebben we te horen gekregen dat hij is genezen van zijn longkanker.”

