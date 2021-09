Heinenoordtunnel naar het zuiden weer open

De Heinenoordtunnel is even voor 18:00 uur weer open gegaan voor het verkeer. Na een ongeluk rond 15:15 uur werd de tunnel richting Bergen op Zoom afgesloten. Eén rijstrook ging tegen 16:00 uur weer open.

Het verkeer werd enige tijd omgeleid vanaf knooppunt Vaanplein omgeleid a een ongeluk met twee vrachtwagens. De aanrijding gebeurde aan het einde van de tunnel. De politie meldt dat één vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

Automobilisten werden bij knooppunt Vaanplein omgeleid via de A15, A16, A17 en A58 of via de Kiltunnel. Hierdoor was het drukker dan anders op de A15.