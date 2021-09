Vrouw (43) aangehouden voor bedreigingen Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht

De politie heeft een 43-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden voor de reeks bedreigingen in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De vrouw kwam in beeld na het versturen van dreigbrieven. Ze zou hierin een rol hebben gespeeld.

De dreigbrieven werden in de drie plaatsen bezorgd na de ontvoering van een man uit Hoofddorp. Later bleek dat het die ontvoering een vergissing was. Het vermoedelijke doelwit was een man van 59, die geregeld in Alblasserdam bij zijn vriendin verbleef.

De brieven werden bezorgd op het adres van een bedrijf in Zwijndrecht, waar de zakenman werkte, en bij de woningen van de partner van het 59-jarige doelwit aan De Boezem in Alblasserdam en haar zoon in Hendrik-Ido-Ambacht. De man stapte dezelfde dag naar de politie om te melden dat hij mogelijk de persoon was die de ontvoerders op het oog hadden.

Het echte slachtoffer van de ontvoering werd twee dagen na het bezorgen van de dreigbrieven in Delft vrijgelaten.

Later volgden aanslagen op de drie panden en nog een woning in Alblasserdam. Het bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht ging op 14 augustus in vlammen op. Bij de woning aan de De Boezem ontplofte op 28 augustus een explosief, aan de Merelstraat ging het explosief niet af. Dezelfde nacht werd ook de woning aan de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht beschoten.

De bedreigingen hebben volgens justitie mogelijk te maken met de drugsvondst van 1900 kilo cocaïne, eind juli in de haven van Antwerpen.