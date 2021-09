Ondernemer, wethouder en loco-burgemeester van Rotterdam: niemand zegt een onaardig woord over Vincent Karremans

De komst van ondernemer Vincent Karremans bij de Rotterdamse VVD is niet ongemerkt voorbij gegaan. Al vanaf zijn eerste dag in de politiek is hij een opvallende verschijning. Welke politicus zit in de winter met ontbloot bovenlijf op een paard voor een campagnefilmpje?

Vincent iKarremans | Foto:

De eerste ervaring met politiek

Een toekomst als VVD-politicus was in zijn jeugd geen vanzelfsprekendheid. Karremans groeide op in een middenklassegezin in Wassenaar. Zijn vader is tekenleraar en zijn moeder huisvrouw. Traditioneel wordt er op de PvdA of D66 gestemd. Karremans herinnert zich dat hij bij een vriendje thuis een VVD-sticker zag en dacht: rechts, dat is toch verkeerd? Links is aardig voor mensen en rechts niet.

Vader Karremans maakt in die jaren politieke cartoons voor het Nieuwspoort, een uitgave van het gelijknamige perscentrum in Den Haag. Als zijn vader aan het tekenen is, kijkt hij mee; zijn de eerste ervaringen met de politiek.

Regelmatig als zijn vader naar het Binnenhof gaat om de tekeningen in te leveren, gaat Vincent ook mee. Zo ontmoet hij voor het eerst bekende politici. "Bijzonder om Wim Kok en andere bekende politici ineens in het echt te zien", blikt hij zelf terug.

Iedereen dezelfde kansen

Tijdens de les maatschappijleer in de vijfde klas van het VWO gaat hij meer nadenken over de politiek. "Ik vond het je inzetten voor de publieke taak nobel. Toen dacht ik, hoe vind ik dat de samenleving ingericht moet zijn?" Hij komt dan tot de conclusie dat hij het beste past bij de VVD. Karremans vindt dat iedereen dezelfde kansen in het leven moet hebben, maar dat de uitkomsten verschillend mogen zijn. "Dat vind ik heel belangrijk. Dat iedereen alles uit zijn leven kan halen. Je kijkt naar het individu en niet naar een groep die allemaal hetzelfde moet zijn."

Hij is blij dat de coalitie waar hij nu deel van uitmaakt bij het armoedebeleid veel aandacht geeft aan kinderen. Dat op alle basisscholen kinderen kunnen leren programmeren. "Dus niet alleen maar de kinderen op scholen in Kralingen, maar ook kinderen op Zuid. Dat motiveert mij heel erg in de politiek. Rotterdam is een stad waarin de kansen niet goed verdeeld zijn en ook niet overvloedig voor handen zijn. Dat beter maken is één van mijn drijfveren in de politiek."

Geen saaie nerds in pak

Na de middelbare school gaat Karremans uiteindelijk financiële economie én bedrijfsrecht studeren. Tijdens zijn studententijd wordt hij president van het Rotterdamsch Studenten Corps. Ook sluit hij zich aan bij de VVD in Rotterdam, maar wordt uiteindelijk toch niet politiek actief. Hij gaat eerst werken aan zijn eigen bedrijf. Samen met vrienden zet hij het bedrijf Magnet.me op. Dat is een online netwerk dat hoogopgeleiden, studenten, starters en werkgevers met elkaar in contact brengt. Een soort LinkedIn.

Pas tien jaar later gaat hij een keer naar een VVD-borrel in Rotterdam. Hij is positief verrast. "Dat waren niet alleen maar van die saaie nerds in een pak. Maar juist hele leuke mensen. Het was gezellig en er werd veel gelachen, in plaats van dat er alleen maar over politiek werd gepraat."

Mark Harbers | Foto:

Eerste stappen op het politieke pad

Karremans gaat een keer mee om te flyeren tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Daar komt hij oud-raadslid en wethouder Mark Harbers tegen. Samen met Harbers gaat hij langs de deuren in de wijk Blijdorp. Mark Harbers zei daar in een interview met politiek verslaggever Ewoud Kieviet over: "Toen kwam ik erachter dat hij (Vincent Karremans, red.) ook wel heel veel met de stad wilde. Ik heb hem daarom toen gevraagd of hij de gemeenteraad in zou willen."

In eerste instantie is Karremans dan nog afhoudend, omdat hij het al druk heeft met zijn bedrijf. Maar na wat langer nadenken, geeft hij zich op. Uiteindelijk wordt hij door de commissie gekozen en wordt hij de nieuwe lijsttrekker van de VVD in Rotterdam. Hij is voor de partij een jonge, frisse verschijning.

Dan gaat het ineens snel. De campagne slaat aan en het lukt Karremans 5 zetels binnen te halen. Van een campagne waarin Karremans met een ontbloot bovenlijf op een paard zit, wordt hij samen met Judith Bokhove van GroenLinks de grondlegger van het huidige stadsbestuur.

Waar Bokhove wel gaat voor de post van wethouder, wil Karremans dat niet. Hij wil ondernemer blijven en eerst kijken of de politiek hem bevalt. Hij neemt daarom als fractievoorzitter van de VVD plaats in de banken van de Rotterdamse gemeenteraad. Maar nu, een half jaar voordat de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, is hij toch wethouder en loco-burgemeester van Rotterdam.

Politiek talent

John Bijl kent Vincent Karremans goed en ziet hem als een politiek talent. Bijl is eigenaar van het Periklesinstituut en traint lokale politici. "Hij was vier jaar geleden een nieuwkomer in de Rotterdamse politiek en maakte direct een fantastische indruk. Een charmante persoonlijkheid en een aimabel mens. Je kan goed met hem praten, ook als het over de inhoud gaat. Je zou hem een politiek talent kunnen noemen. Het wethouderschap lijkt ook wel te passen bij zijn profiel als ondernemer. Meer problemen oplossen dan ze te agenderen.”

'Blij met Karremans als wethouder'

Als Bert Wijbenga wordt gekozen tot burgemeester van Vlaardingen, belt hij direct met fractievoorzitter Karremans, met de mededeling dat de zoektocht naar een nieuwe wethouder kan beginnen. Al snel gaat de naam van Karremans rond in de wandelgangen van het Rotterdamse stadhuis. Ook de VVD-fractie vindt hem de beste keus. "Pascal Lansink-Bastemeijer stuurde een app: gefeliciteerd wethouder Karremans. "Ik dacht... huh?", reageert Karremans.

Maar Karremans denkt er toch een paar dagen over na. Het betekent voor hem wel dat hij afstand moest nemen van zijn eigen bedrijf. Uiteindelijk hakt hij de knoop door en zegt beschikbaar te zijn. Tot blijdschap van vertrekkend wethouder Bert Wijbenga.

"Vincent is enorm gedreven op het bereiken van resultaten. Dat doet hij als ondernemer en dat heeft hij in de politiek ook al laten zien. Vincent is tegelijkertijd een zachte man met een groot hart voor mensen. Hij is heel attent, lief en zorgzaam. Die combinatie maakt dat ik verwacht dat hij de komende jaren heel veel kan betekenen voor de stad", zegt Wijbenga.

'Iemand die impact wil maken'

Laurens van Nues is één van de medeoprichters van het bedrijf Magnet.me. Het bedrijf dat Vincent Karremans samen met anderen heeft opgericht. Van Nues kent Karremans al uit hun studententijd. “Samen ondernemen, het lijkt dan wel of je getrouwd bent. Je kent elkaar door en door. Je moet als het minder goed gaat samenwerken aan verbetering. Je kunt niet zomaar stoppen."

Maar nu dus de ‘scheiding’, omdat Karremans volledig de politiek ingaat. “We zijn hartstikke trots op Vincent, dat 'ie zo’n gave stap gaat maken voor het wethouderschap en loco-burgemeester."

Karremans wordt door zijn collega en vriend omschreven als intelligent en hardwerkend. Een man met charisma en communicatief erg sterk. "Hij is iemand die impact wil maken en iets wil veranderen. Hij beseft heel goed; ik leef maar één keer en als ik dan iets goeds kan doen, dan wil ik dat doen. Ik denk dat dat zijn motivatie is. Daar zie ik hem wel in slagen. Hij weet hoe je iets gedaan kan krijgen, want dat hebben we hier al met elkaar gedaan. Die energie kan erg krachtig zijn in de politiek. Ik denk juist dat het verfrissend kan zijn."

Volgens Van Nues is Karremans ook geen man die bij tegenslag afhaakt. Juist als het mis gaat, wordt er nog harder gewerkt en kijkt hij of het eventueel op een andere manier lukt het doel te bereiken.

"In het begin steeg de omzet wat minder snel, terwijl we wel extra mensen hadden aangenomen. We hadden dus geld nodig. Vincent trok dan de kar. Hij ging naar potentiële investeerders toe om ze enthousiast te maken voor financiering. Dat lukte dan uiteindelijk ook. Hij heeft overtuigingskracht, mensen hebben vertrouwen in hem als persoon en hij is erg sociaal."

Karremans was ook de man die - toen het bedrijf in Engeland begon - samen met twee collega's wekenlang met een busje door het land trok om universiteiten te bezoeken en het bedrijf bekend te maken bij studenten. "Dat waren lange dagen, het is een groot land met flinke afstanden. We zaten de hele tijd op elkaars lip. Vincent pepte de boel wel op als het tegenzat. Dat is geen rol die hij speelt", zegt Van Nues.

'Oplossingsgericht'

Judith Bokhove is in het huidige stadsbestuur wethouder, maar was tijdens de afgelopen verkiezingen lijsttrekker voor GroenLinks. Zij had daarvoor al een termijn als raadslid gewerkt. Samen met Karremans werkte zij aan het samenstellen van het huidige stadsbestuur. Zij was juist blij met iemand die geen politieke ervaring had. Er werd daardoor volgens Bokhove juist met een open en positieve blik gekeken naar wat mogelijk was, zonder zaken uit het verleden te laten meewegen.

Karremans is volgens Bokhove oplossingsgericht. "We wilden een verbinding tussen rechts en links in de stad. Er waren wel diverse ingewikkelde knelpunten. Bijvoorbeeld de Rotterdamwet of de milieuzone. "De VVD wilde per se die milieuzone voor personenauto's van tafel. Maar Vincent begreep ook wel dat de luchtkwaliteit verbeterd moest worden, dus toen is er gezocht naar andere manieren om dat voor elkaar te krijgen. Door bijvoorbeeld de hoeveelheid verkeer te verminderen. Je zit wel op de pijngrens bij elkaar, maar knap hoe lang Vincent oplossingsgericht bleef."

Een andere eigenschap die Bokhove bij de VVD-politicus ontdekte, was zijn drang naar verbeteringen in de stad. "Hij wil dat de stad vooruit gaat en leefbaarder wordt. Dus minder auto's en meer groen. Misschien omdat hij veel in Londen komt waar dat ook al gebeurt. Bij de andere generatie VVD'ers was Rotterdam nog een echte autostad. Hier wordt nu ook door de VVD de zeven stadsprojecten voorgesteld. Het vergroenen van de stad."

Bokhove denk dat Karremans in het collegeteam goed kan gedijen. Er staat al veel op de rails. Het overnemen van de plek van Bert Wijbenga ziet ze als grote schoenen om te vullen, maar ze denkt dat Karremans dat goed kan. "Vincent is een goede teamspeler. Hij kan heel goed luisteren en daardoor gunnen mensen hem ook iets. Dat speelt hij niet."

Ongeduldig

Maar Karremans zegt zelf ongeduldig te zijn. Is dat wel handig in de politiek, waar het nemen van beslissingen en het uitvoeren van plannen vaak langer op zich laat wachten?

"Ik denk dat de Rotterdammers willen dat de wethouders heel hard werken en ongeduldig en snel zijn", zegt Bert Wijbenga. "Dat zit goed bij hem. Maar soms vraagt het wel meer tijd. Dus hij zal zijn geduld moeten oprekken om het leuk te blijven vinden en om mensen te blijven meenemen."

John Bijl van het Periklesinstituut is het daar volledig mee eens. Vincent Karremans zal geduldiger moeten zijn als wethouder, zegt Bijl. "Je moet met de raad debatteren en daar zitten mensen die het per definitie vaak niet eens worden. Dus daar moeten lange gesprekken over gevoerd worden. Die zijn ook belangrijk voor de legitimiteit van de besluitvorming. Je kan niet even gauw dingen gaan aanpakken in de stad en dan de gemeenteraad als hoogste orgaan links laten liggen. Dan heb je de motie van wantrouwen in je eerste week al voor je kiezen. Dus hij zal wel even moeten leren op zijn lip te bijten."

Vriend en oud-collega Laurens van Nues herkent dat, maar denkt dat dat wel goed komt. “Wij plagen hem er daar wel eens mee. Je wordt nu een ambtenaar. Maar Vincent kennende zoekt hij dan wel een andere route om toch snel tot resultaat te komen, of zet 'ie in op wat wel haalbaar is."

Wethouder voor iedereen

Stephan van Baarle van Denk heeft de afgelopen 3,5 jaar regelmatig pittige debatten gehad met VVD-leider Karremans. Beide partijen hebben op tal van onderwerpen vaak een compleet andere mening en dat kan dan in het debat knetteren. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Van Baarle prijst Karremans dat er op andere thema's een goede samenwerking tot stand kwam. Bijvoorbeeld het gezamenlijke plan van aanpak tegen discriminatie van de VVD en Denk Rotterdam.

Van Baarle begrijpt de stap naar het wethouderschap, maar hij weet nog niet of Karremans daar succesvol in zal zijn. "Vincent is natuurlijk politicus van de rechtse snit. Hij wist dat rechtse geluid altijd goed voor het voetlicht te brengen. Dat knetterde met onze meningen. Hij moet er als wethouder voor iedereen zijn en ervoor waken dat hij niet het VVD-geluid laat horen. De tijd moet uitwijzen of hij dat goed genoeg kan.” Zelf heeft Karremans al gezegd er voor iedereen te zijn.

Wethouder en lijsttrekker?

De Partij voor de Dieren en 50Plus wilden in het kennismakingsgesprek met de beoogd wethouder weten of hij voor de komende verkiezingen wel of geen lijsttrekker wil zijn. Karremans zei dat hij daar nu nog niets over kan zeggen, maar sluit het niet uit. Bij de VVD moet eerst het verkiezingsprogramma worden afgerond. Pas daarna wordt gekeken naar de kandidaten voor het lijsttrekkerschap.

John Bijl is zelf geen voorstander van die combinatie. Zeker niet als je als wethouder zo kort voor de verkiezingen pas instapt. "Je staat jezelf werkelijk met twee petten op te verdedigen. Op het moment dat jij gaat uitleggen waar jouw partij de verkiezingen mee in wil, zal je ongetwijfeld de vraag krijgen: hoe zat het dan de afgelopen jaren en waarom hebben jullie niets gedaan op dat dossier? Hij maakt het zichzelf niet makkelijk als hij lijsttrekker wordt. Zeker voor een politicus waarvan ik het idee heb dat hij in de afgelopen vier jaar nooit echt inhoudelijk beproefd is.

Succesvol

Als je de snelle loopbaan van Karremans ziet, lijkt hem inderdaad alles mee te zitten. Maar er waren ook tegenslagen. Karremans zei het in het Rijnmond programma Politiek 010 zelf al dat hij flinke tegenslagen heeft gehad. Bijvoorbeeld het overlijden van zijn moeder op zeer jonge leeftijd.

"Toen ik afstudeerde voor rechten zei mijn scriptiebegeleider. Vincent, jij bent een echt zondagskind. Ik heb toen gezegd: Dat kan wel zo lijken, maar ik heb zaken in mijn leven niet cadeau gekregen. Het is heel gevaarlijk op indrukken af te gaan."

Volgende stap: Den Haag?

Nu wordt Karremans wethouder in Rotterdam. Maar wil hij uiteindelijk nog hogerop de politiek ladder? Er gaan verhalen dat hij op jonge leeftijd gezegd heeft minister-president te willen worden. Weten zijn naaste vrienden van die droom op het hoogste politieke podium? Laurens van Nues: “Dat kan ik bevestigen noch ontkennen”, zegt hij lachend.

Karremans zelf kan er wel om lachen en het blijkt iets anders in elkaar te zitten. "Ik was bij die studentenvereniging zo wat de enige die lid was van een politieke partij. Een vriend heeft toen als geintje gezegd; Vinny wordt de nieuwe minister-president. Ik heb dat nooit gezegd en dacht er helemaal niet aan om naar Den haag te gaan. Dat verhaal komt steeds weer terug."

Toch denken zijn vrienden dat hij verder willen in de landelijke politiek. "Het zou mij niet verbazen als hij ooit in Den Haag eindigt. We maken daar weleens grappen over met elkaar. Wat ik er serieuzer over kan zeggen, is dat Vincent het per stap bekijkt, dat heeft hij tot nu toe steeds zo gedaan."

Belangrijk voor de partij

Gaat Vincent uiteindelijk het Rotterdamse voor het Haagse verruilen? De komende maanden is hij de nieuwe wethouder handhaving, buitenruimte en integratie en daarnaast ook loco-burgemeester. Een plek waar hij veel nieuwe politieke ervaring kan opdoen.

Maar in Den Haag wordt Karremans wel degelijk, net als een groep andere jonge VVD-bestuurders en raadsleden, door de partijtop gevolgd voor een mogelijke rol als partijleider. Ewoud Kieviet is politiek verslaggever van de NOS en hoort in Haagse kringen dat Karremans in een nieuw kabinet wel een post had kunnen krijgen.

Karremans zelf zegt regelmatig met de partijtop te praten, maar een carrièrepad is niet uitgestippeld. Ook is hem niet gevraagd of hij in een nieuw kabinet beschikbaar zou zijn voor bijvoorbeeld een post als staatssecretaris. Hij is blij dat hij nu in Rotterdam wethouder is geworden. Een razend drukke tijd waarin hij nog veel moet leren breekt aan.

"Ik ben geen carrièrepoliticus", zegt Karremans zelf. "Ik heb de mentaliteit van een startup-ondernemer. Je kijkt maar een bepaalde tijd vooruit. In de politiek is trouwens ook veel onzeker. Je weet nooit hoe het zit na de volgende verkiezingen."