Dessers moet voor goals zorgen bij Feyenoord: 'Ben op dit moment de best mogelijke versie van mezelf'

Als zijn ontspannen houding een voorteken is hoezeer hij zich thuis voelt in De Kuip, moet het goed komen. Een goedlachse spits, dat is de 26-jarige Dessers, ook tijdens zijn eerste interview in een Feyenoord-shirt. "Op dit moment ben ik de best mogelijke versie van mezelf", zegt hij.

Betere speler

Misschien wel de reden dat Feyenoord het met Dessers aandurfde. De man uit Leuven deed het in het verleden goed bij NAC en Heracles, had het lastig bij FC Utrecht en was bij het Belgische Racing Genk geen basisspeler. Maar dat laatste is volgens Dessers zelf geen schande. "Die ploeg is echt van Champions League-niveau, vorig seizoen al. Ik ben daar een betere speler geworden dan toen ik nog in Nederland speelde."

Maar geen basisplaats dus, en dus bood Feyenoord uitkomst. Op de valreep, maar de interesse dateert van langer geleden. "Het speelde al een paar weken. Ik heb eerder met de trainer gebeld en we hebben wat heen en weer ge-sms’t. Feyenoord is een super grote club, een leuke ploeg die goed voetbal speelt."

Druk zetten

En daarin kan Dessers met zijn doelpunten van waarde zijn. Al wil de enkelvoudig Nigeriaans international meer dan dat. "Natuurlijk moet ik mezelf met doelpunten laten zien. Maar ik wil bijvoorbeeld ook meehelpen in het druk zetten. Met hoog druk zetten heb ik ervaring dankzij Frank Wormuth, bij Heracles."

Dessers lijkt vol vertrouwen in eigen kunnen, ontspannen ook. Dat blijkt als hem naar twee zaken buiten het voetbal wordt gevraagd. "Ik heb rechten gestudeerd, klopt. Maar uiteindelijk een andere keuze gemaakt. En inderdaad, ik heb in een Belgische politieserie gespeeld. Een beetje gênant om over te praten", lacht de nieuwe spits van Feyenoord.

Bekijk hieronder het hele interview met Cyriel Dessers.