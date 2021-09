Iconisch pand Bram Ladage krijgt make-over: 'Negen maanden zonder patat?! Dat kan niet!'

De herkenbare patatkraam van Bram Ladage staat al ruim dertig jaar op het Binnenwegplein. Inmiddels zijn de toonbank, frituren, aardappelsnijder en koelkasten weg. Het pand is verbouwrijp gemaakt, je kijkt er dwars doorheen. Het pand wordt in een moderner jasje gestoken.

Niet alle patatliefhebbers zitten daar op te wachten. Veel Rotterdammers zijn met Bram Ladage opgegroeid. "Ik kwam hier al met mijn vader. Hij was chauffeur en stopte hier altijd even voor een patatje! Het is zonde dat de patatzaak straks in deze vorm verdwijnt." Een andere Rotterdammer kan het allemaal niet zoveel schelen. "Als ik straks maar weer gewoon patat kan kopen, vind ik het prima. Dat het iconische pand verdwijnt, maakt mij niet uit."

De patat maakt de tongen los, maar het pand zelf ook. Een student stedenbouwkunde vertelt dat het gebouw van Bram Ladage in zijn studieboeken voorkomt. "Het is een icoon voor dit plein. Dus er moet wel iets moois voor terugkomen." De echte liefhebber hoopt dat ook, maar vindt negen maanden verbouwen toch wel errûg lang: "Ja, zonder Brammetje wel ja. Er zijn natuurlijk wel andere Brammetjes, maar dit is toch wel echt een stukje dat bij Rotterdam hoort. Dus het is jammer dat het nu weg is."

Kijk hier naar de reportage over de iconische patatzaak op het Binnenwegplein.