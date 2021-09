Beroving in Rotterdam leidt tot 7 aanhoudingen en oprollen drugspand

De melder vluchtte weg en belde de politie. Agenten losten meerdere waarschuwingsschoten op de Spiegelnissekade om de verdachte te stoppen. Een 26-jarige man uit Rotterdam werd aangehouden. Een vuurwapen werd tijdens de vlucht weggegooid en later in beslag genomen.

Op basis van informatie van getuigen vonden agenten een tweede vuurwapen op de Haverlandstraat. Ook dat wapen is in beslag genomen. De agenten zijn op zoek gegaan naar het slachtoffer van de beroving en mishandeling. Ze vonden hem bij het huis aan de Van Galenstraat. Ook deze 33-jarige man is aangehouden.

Drugsversnijdingspand

Daarna ging de politie de woning binnen en trof daar vijf personen aan. Het huis bleek ingericht te zijn als drugsversnijdingspand. De vijf aanwezigen zijn daarom aangehouden. Het gaat om personen tussen de 23 en 33 jaar oud.

Toen agenten later in de ochtend nog een keer in de woning keken, vonden ze een forse hoeveelheid verdovende middelen, versnijdingsmiddelen, en gereedschappen om drugs te versnijden en een tas met geld. Alles is in beslag genomen.