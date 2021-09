Bijzondere bouwsels: Martijn maakt gitaren van gerecycled plastic

In zijn werkplaats aan de Schoterbosstraat struikelt Buise bijna over al het plastic dat hij heeft verzameld. Van blauw naar groen naar rood: alles heeft hij er staan.

Het plastic is door de shredder gehaald, waardoor er granulaat ontstaat, en is gesorteerd op kleur. "Ik vind zelf rood met een vleugje wit erg mooi uitpakken", vertelt Buise terwijl hij langs de potten in de stellingen loopt.

Buise aan het werk | Foto: Floortje van Gameren

"Ik had al een tijdje het idee om gitaren te maken met een ander product dan hout", vertelt hij. "Ik speel al sinds mijn twaalfde gitaar en heb er altijd al meer mee willen doen. Het conservatorium was net iets te hoog gegrepen, maar ik ben altijd blijven spelen." Tijdens zijn opleiding aan de HKU werd Buise wederom geïnspireerd door zijn gitaar. "Ik bedacht tijdens mijn afstuderen: wat als ik nou een gitaar body kan maken, die bovendien ook nog duurzaam is?" En zo geschiedde.

Soms gaat het mis

Die plastic gitaar laat zich niet zomaar maken. Daar heb je allereerst kilo's plastic voor nodig. De Rotterdammer heeft het plastic verkregen via Community Plastics. Zij verwerken huishoudelijk plastic tot nieuwe producten zoals vogelhuisjes en straattegels. Nu dus ook gitaar bodies.

"Er gaat zo'n drie kilo plastic in een mal, om één gitaar mee te maken. Dit is de extruder", gebaart Buise, "daar wordt het plastic in een mal in gesmolten." Met die mal valt of staat het project, want daar kan het goed mee misgaan.

"Er is er al eentje gescheurd", zegt de Rotterdammer ietwat sip. Daarom is hij aan het sparen voor een betere. "Ik heb een stalen mal nodig, die kan beter tegen de temperatuurverschillen." En dan scheurt-ie ook niet.

Hij werpt een zijdelingse blik op de gitaar die momenteel in de mal zit. "Shit", ontglipt het hem. "Deze is niet mooi opgevuld... Dat komt omdat we de mal niet hebben voorverwarmd en er niet genoeg plastic in de mal is gegaan." Het is niet voor niets nog een start-up in kinderschoenen. Toch is er al wel interesse getoond in de gitaren. "Er is al een gitaarwinkel die er twee heeft staan, dus het is erg spannend waar het allemaal naartoe gaat", vertelt Buise glunderend.