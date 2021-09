Debutant Bijlow speelt gelijk tegen debutant Pedersen

Mede op advies van keeperstrainer Frans Hoek koos bondscoach Louis van Gaal voor Justin Bijlow als eerste doelman van Oranje. De Rotterdammer werd daarmee de achtste Feyenoorder die onder de lat bij het Nederlands elftal heeft gestaan.

Na een kwartier verrichte de keeper van Feyenoord zijn eerste belangrijke redding, toen hij oog in oog stond met Erling Braut Haaland. Het Noorse fenomeen kreeg de bal niet langs Bijlow, die lang wachtte.

Vijf minuten later kwam Noorwegen alsnog op voorsprong, toen PSV-aanvaller Cody Gakpo als een oud mannetje terug wandelde na een hoekschop en de buitenspelval ophief. Haaland prikte de bal alsnog langs Bijlow. Na een aanval met hoofdrollen voor oud-Feyenoorders Steven Berghuis en Georginio Wijnaldum maakte Davy Klaassen voor rust gelijk: 1-1.

Na een uur spelen werd Marcus Holmgren Pedersen vervangen. De rechtsback van Feyenoord maakte net als Bijlow zijn debuut bij de nationale ploeg. Niet veel later raakte Haaland uit een counter de paal, waardoor het 1-1 bleef. Kort nadat de Noorse Feyenoorder Frederik Aursnes in blessuretijd was ingevallen, kreeg Barendrechter Denzel Dumfries nog een enorme kans. Zijn inzet werd van de lijn gehaald.

Zaterdag speelt Nederland in Amsterdam tegen Montenegro. De kans is groot dat Feyenoorder Tyrel Malacia dan in de basis start, omdat Daley Blind dan is geschorst. Oranje heeft net als Noorwegen en Montenegro zeven punten uit vier wedstrijden. Turkije heeft één punt meer. Dinsdag speelt Nederland thuis tegen de Turken.

Bozenik en Pinto

In Slovenië was de Slowaak Robert Bozenik verantwoordelijk voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. De door Feyenoord aan Fortuna Düsseldorf verhuurde spits kopte in de eerste helft fraai raak.

Ook Spartaan Mica Pinto, zaterdag nog met rood van het veld gestuurd tegen Go Ahead Eagles, stond namens Luxemburg in de basis en scoorde tegen Azerbeidzjan. Ook Laurent Jans, ploeggenoot van Pinto op Het Kasteel, stond in de basis bij Luxemburg.