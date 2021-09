Waar zijn de Sparta-miljoenen gebleven? Directeur Manfred Laros geeft antwoord

"Excuses tellen niet, we hebben het gewoon niet goed gedaan", vertelde Henk van Stee al na de voor Sparta teleurstellend verlopen transferperiode. De technisch directeur zag met onder anderen Abdou Harroui en Laros Duarte belangrijke spelers vertrekken, maar slaagde er niet in passende vervangers te halen. Ondanks dat er voldoende geld in kas was op Het Kasteel.

Enerzijds waren er niet voldoende spelers die door Sparta geschikt werden bevonden, zoals een spits. Aan de andere kant is al het binnengekomen geld ook niet besteedbaar aan uitgaande transfers. Zo is de huidige situatie bij Sparta, legt algemeen directeur Manfred Laros uit.

"We zitten niet op een zogenaamde 'berg met geld', dat wil ik echt benadrukken," zegt Laros. "Ik lees bedragen aan transferinkomsten die écht niet kloppen. Zonder op individuele transfers of namen in te gaan is het werkelijke transferresultaat van de laatste vier seizoenen: negen miljoen euro. Bruto. De spelers zelf, de zaakwaarnemer, vorige jeugdclubs. Die hebben ook recht op een deel van de transfersom. Het netto resultaat van onze transfers in de laatste seizoenen, inclusief deze zomer, is ongeveer 7,5 miljoen."

Is de jeugdopleiding rendabel genoeg?

Het grootste deel van de transferinkomsten bij Sparta komt vanuit de verkoop van jeugdspelers. Zelf opgeleid op Terbregge. Dat heeft echter ook een prijskaartje. De jeugdopleiding kost de club veel geld. Is het wel rendabel genoeg? "Als we het analyseren dan kost onze jeugdopleiding bij elkaar anderhalf miljoen euro," zegt Laros. "Maar we halen ook allerlei inkomsten binnen. 600.000 euro per jaar. Per saldo kost de jeugdopleiding dus negen ton. Dat moet je afzetten tegen wat er doorstroomt aan jeugdspelers naar het eerste elftal en wat die spelers je ook op termijn opleveren."

Sparta heeft sinds 2018 een verlies geleden van 10 miljoen euro op het bedrijfsresultaat. Het is een bewuste beleidskeuze van Sparta om jaarlijks te starten met een tekort van cira twee miljoen euro. Dat doet de club om het spelersbudget zo hoog mogelijk te maken, momenteel 4,5 miljoen.

"We moeten dat tekort van twee miljoen ieder seizoen goedmaken," legt Laros uit. "Door middel van extra inkomsten, maar vooral door transfers en opleidingsbijdragen van spelers die eerder vertrokken zijn. Die 10 miljoen euro verlies hebben wij op die manier goedgemaakt met de 7,5 miljoen euro netto opbrengsten uit transfers en daar bovenop ruim 2,5 miljoen euro aan doorverkopen en opleidingsvergoedingen als oud-spelers worden getransfereerd. Het onderschrijft wat ons betreft de beleidskeuzes om te blijven investeren in de jeugdopleiding en het verhogen van het spelersbudget."

Geen spaarpot voor verbouwingen

Sparta heeft de wens om het trainingscomplex en/of het stadion te verbouwen. Er circuleren verhalen dat de club geld uit de transferopbrengsten reserveert, in plaats van herinvesteren in de selectie, om die verbouwingen te doen. Aan dat gerucht wil Laros aan einde maken. "Ik wil voor eens en altijd duidelijk maken dat er geen spaarpot is voor deze verbouwingen. Zulke grote investeringen worden altijd extern gefinancierd en gaan nooit ten koste van het spelersbudget."

Dat betekent dat het geld dat er nog is na de transferinkomsten van deze zomer alsnog geïnvesteerd kan worden in nieuwe spelers, bijvoorbeeld in de volgende transferperiode in de winterstop. "Dat geld is er en Henk van Stee is daar nu al mee bezig. We nemen verantwoordelijkheid voor de afgelopen transferperiode en praten veel over wat we er van kunnen leren richting de toekomst om het beter te krijgen."