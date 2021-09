Van Buffel tot Goor: Deze Belgen gingen Dessers voor bij Feyenoord

Waar men in Eindhoven gewend is aan Belgen in de selectie, met 26 in de clubhistorie, gingen slechts tien Belgen Dessers voor bij Feyenoord. Eigenlijk is het een opmerkelijk laag aantal, gezien het feit dat Rotterdam helemaal niet zo gek ver bij België vandaan ligt. Maar de cultuurverschillen zijn wél groot en dus gebeurt het maar zelden dat een Belg kiest voor Feyenoord. En andersom.

Cyriel Dessers kent het Nederlands voetbal inmiddels al door en door. Een grote pré waardoor hij intern bij Feyenoord ruim een week geleden voor het eerst genoemd werd als potentiële nieuwe spits. Dessers werd geboren in Tongeren, Belgisch Limburg. In 2016 haalde NAC Breda hem naar Nederland, door hem over te nemen van Lokeren. Dessers speelde bijna alles in Breda en maakte veel goals: 22. Het leverde hem een transfer naar de eredivisie op, want NAC speelde ook destijds in de eerste divisie.

FC Utrecht nam hem over. Met negen doelpunten in zijn debuutjaar waren er twijfels. Het tweede seizoen speelde hij veel minder, maakte nog maar drie treffers, en mocht weer vertrekken. Het hoofdstuk bij Heracles Almelo werd wel een succes. Met vijftien doelpunten werd hij topscorer van de eredivisie, samen met Steven Berghuis. Het trok de aandacht van Racing Genk, dat hem één seizoen later dus weer op huurbasis stalt bij Feyenoord.

De Belgen van Feyenoord: velen redden het niet

De verwachtingen waren hooggespannen toen Geoffrey Claeys in 1996 werd vastgelegd door Feyenoord. In eigen land werd hij bestempeld als een supertalent en ondanks veel speeltijd bij Feyenoord maakte de verdedigende middenvelder nooit een onuitwisbare indruk. Na 45 duels vertrok hij twee seizoenen later naar Anderlecht.

Benjamin de Ceulaer werd in 2005 gehaald van Sint-Truiden, maar meteen op huurbasis ondergebracht bij RKC Waalwijk. Het doet denken aan de komst van die andere Belg in de huidige selectie van Feyenoord: Francesco Antonucci. Hij zit nu bij de selectie na een jaar bij FC Volendam, maar heeft te maken met een blessure. Hopelijk is dat geen voorbode, want een beenbreuk en lange revalidatie zorgden ervoor dat De Ceulaer het nooit redde in De Kuip.

En dat geldt voor de meeste Belgen in de lijst. Timothy Derijck kreeg na een verhuurperiode bij NAC Breda de kans in het seizoen 2006/07 maar vertrok alweer een seizoen later, eerst op huurbasis daarna definitief. Het stempel 'Kuipvrees' werd er snel op gestempeld. Stein Huysegems werd Belgisch international bij AZ, maar mislukte in De Kuip.

Philippe Léonard ging de boeken in als één van de grootste mislukkingen in de historie van Feyenoord. Hij werd dolgedraaid in de Klassieker tegen Ajax. 'De linksback die niet tegen een echte rechtsbuiten kan spelen,' was de analyse na afloop. Ook van hemzelf. "Het voetbal hier is compleet anders dan ik voorheen heb gezien in België. Daar laat je een speler die naar binnen trekt gewoon lopen." Hij zou na die wedstrijd nog maar één keer het shirt van Feyenoord dragen.

Gill Swerts en Pieter Collen kwamen tot meer duels als back in De Kuip. Collen haalde vooral vanwege blessureleed nooit het niveau dat hij eerder bij NEC Nijmegen had laten zien. En Swerts keerde na een korte periode rondom 2003 acht jaar later zelfs terug voor een tweede termijn in De Kuip. In totaal speelde hij 27 eredivisieduels voor de Rotterdammers, waar hij te kort kwam voor een basisplaats.

Bart Goor: verguisde captain in De Kuip

Één van de meest opmerkelijke Vlaamse verhalen bij Feyenoord blijft het verhaal van Bart Goor. De aanvallende middenvelder, bekend als antwoord op de quizvraag wie het openingsdoelpunt van Euro 2000 maakte, kwam in 2004 naar Rotterdam. Hij werd daar direct de aanvoerder van het elftal van trainer Ruud Gullit. De competitiestart en eerste seizoenshelft was goed, ook van de Belg. Met zeven competitiegoals en drie treffers drukte hij absoluut zijn stempel op het elftal, dat na de winterstop wegzakte.

Nog voor de start van het nieuwe seizoen, met de nieuwe trainer Erwin Koeman, was er een openlijke flirt van de aanvoerder van Feyenoord met Anderlecht. Goor had wel oren naar een transfer terug naar zijn vaderland en sprak dat openlijk uit. Het werd hem niet in dank afgenomen. Bij de eerste training van het nieuwe seizoen werd de Belg uitgefloten door de 50.000 supporters bij het trainingsveld. Het zou niet meer goed komen. Goor leverde zijn aanvoerdersband in en forceerde uiteindelijk een transfer naar Brussel.

Thomas Buffel: de succesvolle Belg in De Kuip

Het is niet enkel kommer en kwel wat betreft Zuiderburen in De Kuip. Waar de meeste spelers die hierboven voorbij zijn gekomen slechts een voetnoot in de clubhistorie zijn, geldt dat niet voor Thomas Buffel. Eigenlijk is hij de enige Belgische speler die onbetwist succesvol genoemd kan worden.

Na een verhuurperiode bij Excelsior keerde hij terug in De Kuip, vlak na het vertrek van Jon Dahl Tomasson naar AC Milan. En dus vlak na de winst van de UEFA Cup door de Rotterdammers. Geen gemakkelijk instapmoment voor een voormalig huurling. Nog altijd kijkt hij met zeer warme gevoelens terug op zijn tijd in Rotterdam Zuid. "De eerste keer dat ik in De Kuip ging kijken, was ik meteen verkocht. Toen had ik zoiets van: hier wil ik voetballen. Als je die eerste keer door die spelerstunnel loopt en die magische Kuip in mag, dan besef je: ik word misschien nu écht professioneel voetballer. Dat is er eentje om te koesteren, dat zal niet meer terugkeren."

Al meteen in zijn eerste seizoen toonde Buffel zit een sterke tandem met aanvalsleider Pierre van Hooijdonk. De Belg speelt 31 competitieduels en maakt 17 goals. "Samen met Van Hooijdonk waren we in een jaar het beste spitsenkoppel en ik heb daarna nog samen met Kuijt in de spits gespeeld. Dat was een fantastische tijd."

Ook het seizoen erna blijft Buffel indruk maken met 14 doelpunten. Na de komst van Ruud Gullit, die Bert van Marwijk opvolgde, kreeg Buffel het moeilijker. In de winterstop van dat seizoen stapte hij over naar Glasgow Rangers.

Zijn verhaal bewijst in ieder geval dat het kan: een succesvolle Belg in De Kuip. Aan Cyriel Dessers de mooie uitdaging om de opvolger van Buffel te worden bij Feyenoord, door belangrijk te zijn met veel doelpunten in het rood-witte shirt.