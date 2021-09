Ondernemer Fleur verkocht haar huis om te overleven, nu vreest ze einde coronasteun: 'De slapeloze nachten zijn terug'

Sinds de oprichting van haar bedrijf Allganized, zo'n 15 jaar geleden, maakte Fleur (46) naam in de regio en heel Nederland. Begin 2020 lag de evenementenbranche aan haar voeten. Twee kantoren in Rotterdam, net een ander bureau overgenomen, twaalf man in dienst en ruim tweehonderd inzetbare studenten. "We gingen als een jekko. Goede omzet, goede winsten, we konden er allemaal lekker van eten en hadden het waanzinnig naar ons zin."

Maar toen kwam de klap. Vanaf maart 2020 werd het kosten besparen, snijden en spullen verkopen. Fleur ruilde zelfs haar twee Rotterdamse kantoren in voor één goedkoper kantoor in Capelle aan den IJssel. "We hebben eigen spullen onder onze kont vandaan verkocht, allemaal om geld op te brengen. Dat heeft er behoorlijk ingehakt, je bent heel je pensioen aan het opeten."

Het bleef niet alleen bij zakelijk verkopen. Fleur verkocht ook haar eigen huis en huurt nu een woning. "Met een vooruitziende blik. Ik heb liever geld op m'n rekening dan stenen die instorten. Eerst kon ik makkelijk een nieuwe hypotheek krijgen, nu lacht de bank me uit. Ik heb geluk gehad en reserves opgebouwd, daardoor heb ik tot nu toe kunnen overleven. En zonder tegemoetkomingen was het vorig jaar al klaar geweest. Dat geldt voor iedereen."

Slapeloze nachten

Maar die tegemoetkomingen houden over een maandje grotendeels op. Het demissionaire kabinet vindt het niet langer nodig om met generieke maatregelen de economie te ondersteunen, omdat de meeste beperkende coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven. Met woorden die we hier zouden moeten beschrijven als leestekens, reageerde Fleur maandag toen ze het nieuwsbericht las. "Ik was in shock, heel boos. Sindsdien zijn de slapeloze nachten weer terug."

"Ik verbaas me over de communicatie, ik heb niets gehoord vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de overheid. Ik verbaas me over de summiere informatie, je kan er drie keer niks mee. Het is onduidelijk, zeker voor ons als ondernemers. Ik mag hopen dat ze begrijpen dat het voor onze branche onmogelijk is vanaf 1 oktober weer volop aan de slag te gaan. Zo werkt dat niet. De klanten durven niet, wachten af en verplaatsen massaal naar volgend jaar. Hoe denkt de regering dan dat ondernemers overleven?"

Lege agenda

De huidige steunmaatregelen blijven nodig, daar is Fleur van overtuigd. "Normaal staat onze agenda vol tot het einde van het jaar. Die is nu zo goed als leeg. We organiseren wel kleine borreltjes, daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Wij stimuleren bedrijven ook vooral om die borrels te organiseren. Maar wij hebben geen winkel waar je de deuren van kunt openen. Als wij openen zijn we een paar maanden verder voor iets georganiseerd is."

15 jaar lang hebben we iets moois neergezet, en daar ben ik trots op. Ik ga me dit niet af laten nemen Fleur Nicolakos over haar bedrijf

"Vanaf begin maart vorig jaar is de agenda leeggeraakt, sindsdien hebben we anderhalf jaar weinig tot geen omzet. Onze reserves hebben we de eerste maanden moeten gebruiken, toen er nog weinig steun was. We hebben nooit voor de volle honderd procent een tegemoetkoming gekregen. Wat verwachten ze nu? Dat we nu aan de geeuwhonger gaan? Dat we nog meer mensen ontslaan? Failliet gaan? Is dat goed voor de economie?"

De gedachte dat de meeste coronasteun vanuit de overheid op 1 oktober daadwerkelijk stopt, maakt Fleur verdrietig. "Dan hebben we nog een paar maanden te gaan, daarna kan ik de deuren wel sluiten. De reserves raken ook op. De kosten zijn met twee derde naar beneden, maar ze zijn alsnog hoog. Mensen zeggen: dan ga je toch wat anders doen. Hoe ga ik daar monden van voeden? Sommigen beseffen niet wat het is om een bedrijf te hebben."

Fleur met een aantal van haar collega's | Foto: Fleur Nicolakos

'We doen het samen'

Ondernemers die toch nog financiële steun nodig hebben, kunnen volgens het demissionaire kabinet vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstandsuitkering voor ondernemers. De regels daarvoor worden versoepeld. Maar daar voelt Fleur niets voor. "Nee tuurlijk niet, dat is zo'n 1000 euro per maand. De huur is al het dubbele."

"Je hebt een bepaald kostenplaatje. Dan kun je ook nog wel ineens je auto wegdoen, maar ik heb al genoeg gedaan. 'We doen het samen', hoor je constant in deze crisis. Maar dat klopt niet helemaal. Ondernemers hebben zoveel in moeten leveren. Je passie, je bedrijf en je personeel. Je fysieke en mentale gezondheid. Ik geloof niet dat men begrijpt wat het met je doet als je al anderhalf jaar onder hoogspanning staat. Allerlei fases ga je door. Angst, schakelen, adrenaline, rouw, afscheid, boosheid, positiviteit... En nu begin je op 1 oktober pats klap ineens weer van voor af aan. Terwijl je bent uitgeput. Ik vraag me af hoeveel ondernemers daartoe in staat zijn?"

Communiceren

Regelingen als de NOW (voor loonkosten), TVL (voor vaste lasten), Tozo (voor zzp'ers) en TONK (voor noodzakelijke kosten) houden in ieder geval op te bestaan. Welke regelingen er precies beschikbaar blijven voor Fleur en haar bedrijf, is nog onduidelijk. Ze doet daarom een oproep aan de overheid: "Communiceren. Rechtstreeks, niet via de pers. En geef ons duidelijkheid, met veel meer inzicht en perspectief. Het is toch verbazingwekkend dat je via de pers moet horen dat je geen steun meer krijgt."

Ondanks de zorgen, besluit Fleur met positiviteit. "Je had kwaliteit staan, dat moet je nu weer helemaal opnieuw opbouwen. Daar ben ik best wel verdrietig over. Maar je bent ook ondernemer en kan best wat hebben. Ik ben positief, schakel snel en laat me niet gek maken door deze berichten. We willen overeind blijven en dat gaat lukken ook. 15 jaar lang hebben we iets moois neergezet, en daar ben ik trots op. Ik ga me dit niet af laten nemen."

