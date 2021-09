Goed nieuws voor starters: Rotterdam wil vastgoedbeleggers verbieden om goedkopere huizen op te kopen

Amsterdam en Utrecht willen het verbod het liefst in de hele stad invoeren, Rotterdam is daar nog niet uit | Foto: Pixabay

Vorig jaar kwam eenderde van alle verkochte woningen in de vier grote steden in het bezit van vastgoedbeleggers. Amsterdam en Utrecht voeren de opkoopbescherming het liefst voor de hele gemeente in, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Rotterdam en Den Haag zijn vooralsnog iets voorzichtiger. "We gaan kijken of we de regeling zo breed mogelijk kunnen inzetten, maar moeten dat wel kunnen onderbouwen."

"In sommige wijken, zoals Carnisse, zie je dat in sommige maanden bijna alle woningen worden opgekocht door beleggers. Als starter word je daardoor buitenspel gezet. De opkoopbescherming geeft de gemeente de mogelijkheid om in te grijpen."

Niet elke gemeente weet ook nog wat de grens wordt voor de aankoopbescherming. Tilburg is daar al wel uit: 325 duizend euro, oftewel het bedrag tot waar je een hypotheek met hypotheekgarantie kunt nemen.

Woekerhuren

Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders van woningen, is tegen de opkoopbescherming. "Het tekort aan (midden)huurwoningen zal hierdoor alleen maar groter worden. Gemeenten verkiezen hiermee mensen die een huis willen kopen boven starters en middeninkomens die (nog) niet willen of kunnen kopen. De maatregel lijkt puur ingegeven door een eenzijdige focus op excessen binnen de woningmarkt."

Een woningbelegger, die meer dan honderd huizen bezit, is ook niet blij met de plannen. "Er is best wat voor te zeggen om gemeenten handvatten te geven om negatieve trends aan te pakken. Ik snap dat je woekerhuren of hele straten die omgekat worden naar kamerbewoning wil tegengaan. En dat er een quotum komt per wijk of een verbod voor bepaalde straten. Maar alles verbieden in de hele stad, is geen oplossing."

Volgens hem kan de opkoopbescherming ook leiden tot minder nieuwe woningen. "De huizen die ik nu nog koop zijn altijd de bovenste etage. Ik vraag dan een vergunning om er bovenop een nieuwe woning te bouwen. Zo voeg ik iets toe aan de stad. Maar dat kan niet meer met zo'n verbod."