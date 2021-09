Deze wedstrijden spelen de internationals uit de regio tijdens de interlandperiode

Van Bolivia tot Noorwegen en van Kaapverdië tot Qatar, tijdens de interlandperiode komen tien Feyenoorders en vier Spartanen over de hele wereld in actie. Sommigen woensdagavond al, anderen later deze week of volgende week nog eens. Een overzicht.

Allereerst het duel der Feyenoorders, tijdens Noorwegen-Nederland (1-1) gisteravond. Justin Bijlow, Guus Til en Tyrell Malacia tegen Fredrik Aursnes en Marcus Pedersen. Hoewel, uiteindelijk bleef het bij een clash tussen Bijlow en Pedersen. Aursnes, Malacia en Til bleven op de bank. Bijlow keepte een behoorlijke pot, verder had Nederland het lastig met Noorwegen. Omdat Orkun Kökçü - in de 66e minuut als invaller binnen de lijnen - met Turkije een 2-0 voorsprong weggaf tegen Montenegro, bleef de schade voor Nederland beperkt.



Maar het neemt niet weg dat Nederland zich in de jacht op een WK-ticket geen misstap meer kan veroorloven, te beginnen thuis tegen Montenegro op zaterdag 4 september. En ook niet tegen Turkije op dinsdag 7 september, dat er dan net een wedstrijd tegen Gibraltar op heeft zitten. Voor Pedersen en Aursnes wacht op 4 september eerst een trip naar Letland, om de interlandperiode drie dagen later af te sluiten met een thuiswedstrijd tegen voetbaldwerg Gibraltar.



Een Feyenoorder die wél won, en ruim ook, was doelman Ofir Marciano. Met Israël was hij met 0-4 te sterk voor Faeröer. Israël vervolgt zijn jacht op een WK-ticket met een thuiswedstrijd tegen Oostenrijk op 4 september, gevolgd door een uitduel met Denemarken op 7 september.

Jans en Pinto

Gisteravond kwamen ook twee internationals in actie die tweewekelijks op het Kasteel te bewonderen zijn. Spartanen Laurent Jans en Mica Pinto waren als basisspelers belangrijk voor Luxemburg, dat met 2-1 won van Azerbeidzjan. En alsof dat nog niet mooi genoeg was, maakte Pinto ook nog eens de openingsgoal voor de Luxemburgers. Of Jans en Pinto op bezoek bij Servië op 4 september een overwinning kunnen behalen, moet blijken. En anders moet dat maar in het oefenduel met Qatar op 7 september.

Donderdag komen er opnieuw twee Feyenoorders in actie. Allereerst Luis Sinisterra, die met Colombia om 22.00 uur in La Paz tegen Bolivia speelt. Alsof het qua exotische tripjes nog niet genoeg is, toogt de buitenspeler van Feyenoord vervolgens met Colombia naar Paraguay (wedstrijd op 7 september), om de interlandperiode op 10 september af te sluiten tegen Chili.

Kraker Jahanbakhsh tegen Advocaat

Alireza Jahanbakhsh trapt zijn interlandperiode met Iran donderdag af om 18.00 uur, met een thuiswedstrijd tegen Syrië. Maar de blikken gaan nu al naar 7 september, 20.00 uur. Dan staat de altijd beladen kraker Irak-Iran op het programma. Inderdaad, het Irak van Dick Advocaat. De Hagenaar, die vorig seizoen nog trainer van Feyenoord was, heeft er met Irak dan al een weerzien met Zuid-Korea opzitten. Het team van Advocaat speelt zijn 'thuiswedstrijden' overigens niet in Irak, maar in Qatar.

Geduld

Drie internationals moeten nog geduld betrachten voor zij voor het eerst in actie komen. Sparta-doelman Maduka Okoye met Nigeria bijvoorbeeld. Op 3 september wacht hem een thuiswedstrijd tegen Liberia en op 7 september een uitduel met Kaapverdië. Spartaan Kenzo Goudmijn en Feyenoorder Ramon Hendriks moeten zelfs nog langer wachten. Jong Oranje speelt pas op 7 september, in de Adelaarshorst tegen Jong Moldavië.