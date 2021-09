Vergeet Netflix, dit is een ode aan de videotheek: 'Ik ging het sociale aspect ervan steeds meer missen'

Hij is misschien wel een beetje geobsedeerd door de videotheek: "Ja, dat klopt. Anders had ik niet zo'n boek kunnen maken. Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik had altijd al een voorliefde voor video, maar door corona is het versterkt. Je zit meer thuis, meer te Netflixen. En toen ging ik het steeds meer missen: het sociale aspect van de videotheek. Je moet ergens naar toe, je moet er moeite voor doen, je moet een babbeltje houden en zo'n band ook nog terugbrengen."

De videotheek had voor La Rivière ook een bibliotheekfunctie. "Van een visuele catalogus, die ik nu heel erg mis. Want als ik vanavond met jou een goede Hitchcockfilm wil zien en daarna een slechte horrorfilm en daarna een science fictionklassieker, dan moeten we lid zijn van allerlei platforms als je het legaal wilt doen. In een videotheek was dat in een notendop opgelost."

Familiebedrijfjes

Aanvankelijk waren videotheken vaak familiebedrijven. "Zeker in de beginjaren - zo vanaf 1980 - had je een wildgroei aan videotheken. Dat ging als een malle. En later kwamen de ketens. In Rotterdam was dat bijvoorbeeld Video Vision." Vanaf 2007 daalde het aantal videotheken in de stad snel. "En nu moet je echt goed zoeken naar een videotheek in Nederland. Er zijn er nu landelijk een stuk of twintig. In Rotterdam heb je er nog één, een Bollywoodvideotheek. In Vlaardingen en Schiedam zijn nog twee videocorners, waar je ook post kunt versturen. En waar ze ook een rekje met dvd's hebben", vertelt de kunstenaar.

Gyx La Rivière | Foto: Rijnmond

Deel twee

Bij het 432 pagina's tellende boek met heel veel foto's hoort de expositie Home Video. "Het boek heb ik gemaakt omdat video's cultureel erfgoed zijn. Iemand moet het vastleggen en dat heb ik met liefde gedaan. Ik heb een tentoonstelling erbij gemaakt om het boek te vieren. Misschien ga ik nu mensen ontmoeten die zeggen: ik had ook een videotheek en ik sta er niet in. Dan zeg ik: kom maar langs! Die komt in deel twee. Want een film heeft altijd een sequel."

De expositie 'Home Video' van Gyz La Rivière is vanaf zaterdagmiddag 1600 uur te zien in Gallery Joey

Ramone aan de Josephstraat 166 -168 in Rotterdam.