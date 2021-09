Onderzoek van Erasmus MC brengt medicijn tegen artrose dichterbij

Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben naar eigen zeggen een mijlpaal bereikt in het onderzoek naar artrose. Ze hebben honderd dna-variaties en 77 genen gevonden die het risico op de ongeneeslijke gewrichtsziekte vergroten.

De vondst zal op den duur leidt tot een therapie waarmee artrose kan worden genezen of voorkomen, vermoeden de onderzoekers. Over acht tot tien jaar moet zo'n therapie er zijn.

Artrose is een aandoening aan de gewrichten waaraan alleen al in Nederland naar schatting ruim een miljoen mensen lijden. Een van de belangrijkste kenmerken is afbraak van het kraakbeen. Dat veroorzaakt chronische pijn en stijfheid. Genezing van is niet mogelijk. Patiënten worden behandeld met bijvoorbeeld pijnbestrijdende middelen en fysiotherapie.

Bekend was al dat artrose voor een deel erfelijk wordt bepaald, maar nog niet eerder werd van zo veel dna-variaties en genen vastgesteld dat ze hierbij een rol spelen, zegt Cindy Boer. Zij is een van de hoofdonderzoekers van de internationale studie, 's werelds grootste genetica-onderzoek naar artrose tot nu toe.

De vondst leidde tot een hoopvolle conclusie over een medicijn. "We hebben alle gevonden genen door een medische database gehaald", zegt Boer. "En wat bleek: bij zeker de helft van de genen zijn er bestaande medicijnen op de markt die er invloed op hebben."

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de betreffende medicijnen die invloed inderdaad hebben. Boer heeft daar geen twijfel over, al zullen er wel wat jaren overheen gaan. "Maar ik weet zeker: binnen nu en tien jaar zal er iets zijn."