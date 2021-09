Feyenoord-Heracles verplaatst, wedstrijd naar woensdag 1 december

Het verzoek van Feyenoord om de thuiswedstrijd tegen Heracles te verplaatsen, is ingewilligd. De Rotterdammers gaan nu op een later moment aantreden tegen de ploeg uit Almelo, op woensdag 1 december.

Omdat het Conference League-duel Maccabi Haifa-Feyenoord van donderdag 16 september naar dinsdag 14 september werd verschoven, kon Feyenoord-Heracles op zondag 12 september niet doorgaan. De KNVB hoopte het duel een dag te vervroegen en alsnog te laten spelen. Daar was Feyenoord niet blij mee. Zo zou Luis Sinisterra de wedstrijd wegens interlandverplichtingen daardoor sowieso missen, terwijl het ook maar de vraag was of andere internationals mee konden doen. Bovendien is het voor Feyenoord vanwege de coronamaatregelen lastig om Israël in en uit te reizen. Feyenoord pleitte daarom ervoor de wedstrijd in december te spelen.

Donderdagmiddag maakte de KNVB via de eigen website bekend daarin mee te gaan. "Na zorgvuldige afweging van bovenstaande bijzondere omstandigheden en overleg met de Eredivisie CV heeft de KNVB geconcludeerd dat een eenmalige verplaatsing naar een ander moment in het competitieprogramma gerechtvaardigd is", aldus de KNVB.

Er was even sprake van de wedstrijd tussen Sparta en Fortuna Sittard van zaterdag 11 september naar zondag 12 september zou gaan, maar die wijziging is van de baan.