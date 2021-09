Nóg een vrouwelijke atlete eren met beeld in Rotterdam: 'Dan krijg je iets heel moois!'

Met één been vooruit gestrekt en een bijna euforische lach op haar gezicht is de Amsterdamse atlete Fanny Blankers-Koen vereeuwigd tegenover de ingang van Diergaarde Blijdorp. Maar wie dat beeld precies gemaakt heeft, staat er niet bij. Net zoals niet genoemd staat wie die afgebeelde vrouw nu precies is. Een doorn in het oog van Rotterdammer Leo van den Boogaard.