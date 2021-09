Dit gebouw moet van de Rijnhaven een hotspot maken

Het Rijksmonument is jaren geleden door het Duitse stilwerk aangekocht en moet met een gouden dak een 'herkenningspunt en mijlpaal' in de buurt worden.

Het gebouw met het gouden dak erop | Foto: Renner Hainke Wirth Zirn Architekten & WDJARCHITECTEN

Het pakhuis, dat begin vorige eeuw is gebouwd als opslagplaats voor koffie, moet vooral blijven staan, verzekert stilwerk. "De stijl van het gebouw blijft bestaan en wordt vertaald naar de toekomst. Er komen bijvoorbeeld openingen op de begane grond en meubilair voor de deur, wat als een visuele herinnering aan de geschiedenis van het pakhuis werkt."

De meest ingrijpende verandering is wel het dak: er komt namelijk een heel bouwsel bóvenop het huidige dak. Daar moet ook een rooftop bar komen, net als een tiental appartementen. Het is niet de bedoeling dat mensen daar lang blijven wonen: de maximale contractduur is een halfjaar.

"Het gebied rond de Rijnhaven zal een verlenging van het Rotterdamse stadscentrum worden", voorspelt stilwerk. "Het historische havengebied van Rotterdam zal een nieuw onderdeel van het stadscentrum worden. Het pakhuis zal fungeren als een inspirerend epicentrum. Een plek waar creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren."