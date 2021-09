Beloning gouden tip dodelijke steekpartij in Rotterdam

Vijftienduizend euro beloning voor de gouden tip. Hiermee wil het Openbaar Ministerie mensen, die meer weten over een steekpartij in Rotterdam, waarbij de 27-jarige Daniël Anches om het leven komt, overhalen te praten. Er zijn inmiddels drie arrestaties verricht, maar de politie wil weten wat er precies is gebeurd.

De politie weet inmiddels wel dat een opmerking, gemaakt op een hangplek in het Museumpark op vrijdagavond 23 juli, verkeerd valt en enige tijd later escaleert in de steekpartij aan de Jongkindstraat hoek Rochussenstraat. Het is dan zaterdagochtend 24 juli rond 00.20 uur. Bij aankomst ziet de politie drie mannen op straat liggen.

Daniël is er bijzonder slecht aan toe en overlijdt. De twee anderen worden naar het ziekenhuis vervoerd. De ene is zwaargewond, de andere lichtgewond. In het ziekenhuis worden de twee aangehouden. Korte tijd later wordt er een man zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd. Eén persoon is inmiddels vrijgelaten, maar hij is nog wel verdachte.

Tijdens het onderzoek stelt de politie sporen veilig, bekijkt camerabeelden en spreekt met getuigen en verdachten, maar vermoed wordt dat er mensen zijn die meer weten over de ruzie en de steekpartij, maar uit angst niets zeggen, of niet alles hebben verteld. Daarom hopen OM en politie dat de beloning hen over de streep trekt.

