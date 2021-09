Verdachte beroving in Enschede gefilmd in Rotterdam

Een beroving en mishandeling in Enschede. Maar eentje met een link naar Rotterdam. De verdachte is gefilmd in Enschede, voordat hij het slachtoffer beroofd, maar ook op NS station Rotterdam Alexander als hij uit de trein stapt. Dus de verdachte kan in Enschede of in Rotterdam wonen.

Het 55-jarige slachtoffer is op 10 juli rond 04.00 uur na een avond stappen in Enschede op weg naar huis. Op camerabeelden is te zien dat een man op een fiets hem geruime tijd op enige afstand in de gaten houdt. Net buiten het zicht van camera’s wordt het slachtoffer van achteren aangevallen. Hij wordt geslagen en getrapt en beroofd van zijn portemonnee en telefoon.

Het slachtoffer moet zich laten behandelen bij een eerste hulp post want hij heeft verwondingen aan elleboog en gezicht. Daar wordt ook duidelijk dat hij zijn linker jukbeen heeft gebroken.

De verdachte rijdt na de beroving richting binnenstad en duikt een paar dagen later op in Rotterdam Alexander. Daar is hij duidelijk herkenbaar gefilmd. Hij verlaat het treinstation met dezelfde Altec Army Green fiets van het type Roma, waarmee hij ook in Enschede is gefilmd. Wie herkent de man?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.