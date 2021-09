Politie vraagt hulp kijkers bij schietincidenten Feijenoord

De schietincidenten van de afgelopen maanden in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid hebben een forse impact op bewoners.

Er is inmiddels in Spijkenisse een 18-jarige Rotterdammer aangehouden, maar de extra politie-inzet in de wijk en het onderzoek gaan door. Zo valt de politie op maandagochtend 31 augustus woningen in diverse delen van de stad binnen, onder meer na tips.

Maar om de rust in de wijk te herstellen roept de politie nu ook de hulp in van de kijkers. Hebt u informatie over de schietpartijen en hebt u daarover nog niet met de politie gesproken, doe dat dan alsnog, desnoods anoniem. Ook camerabeelden die nog niet zijn gedeeld blijven welkom.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.