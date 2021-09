Getuigen gezocht ernstige mishandeling Coolsingel

Waarom en door wie wordt een man op de Coolsingel mishandeld? Hij strompelt op zaterdag- 24 op zondagnacht 25 juli rond 00.30 uur zwaargewond casino Fairplay, ook aan de Coolsingel, binnen. Hij vertelt de casino-beveiligers dat hij in elkaar is geslagen door twee mannen. Als de politie arriveert is hij niet meer in staat te vertellen wat er is gebeurd.