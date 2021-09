Hier kopen investeerders massaal huizen op en dít gaat er tegen gebeuren

Het Kadaster heeft voor Rijnmond onderzocht hoeveel woningen er verkocht zijn aan investeerders in Rotterdam en nabijgelegen gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan den IJssel en Nissewaard. Het gaat daarbij om de kleine investeerder die enkele panden heeft waarin hij of zij zelf niet woont, maar ook om grote vastgoedfondsen die tientallen woningen verhuren. In Rotterdam ging in 2020 ruim 38 procent van de verkochte woningen naar investeerders. Dit aantal is de afgelopen tien jaar flink gestegen.

Kijk hier naar een kaartje met het aantal huizen verkocht aan investeerders in Rotterdam en omstreken.

Schiedam-Oost en het Rotterdamse Delfshaven en Charlois zijn gebieden waar honderden woningen naar investeerders gaan. In Charlois gaat het om ruim 50 procent. Deze trend zet zich door in de eerste maanden van dit jaar. Wat zijn hier de gevolgen van, vragen wij aan woningmarkt-expert Paul de Vries van het Kadaster.

"Dit zijn geen kleine getallen. In wijken waar investeerders veel kopen, wordt de prijs van woningen omhooggeduwd. Dit omdat de investeerders met elkaar concurreren. Die prijsstijgingen zijn voor koopstarters een probleem. Zij hebben het minste geld, zoeken in deze wijken en zijn afhankelijk van goedkope woningen."

Een van de jongeren die dit aan den lijve ondervindt is docente Yvonne van Vugt. Zij woont noodgedwongen op de camping in Oostvoorne. Nadat haar relatie uit ging, was de huur van haar Rotterdamse flat te hoog om alleen op te brengen. Een hypotheek waarmee ze een woning kan kopen, zit er niet in. "Ik heb mijn studie netjes afgerond en werk als docent. Het is gewoon niet normaal dat ik geen woning in mijn budget kan krijgen en op een camping moet gaan wonen."

Briefjes in de bus

Rotterdam is koploper in de regio als het gaat om het opkopen van woningen door investeerders. Maar ook in Schiedam kun je er niet omheen. Bijvoorbeeld in de oude volkswijk Schiedam-Oost. Ruim 46 procent van de huizen wordt daar opgekocht door mensen die er niet zelf gaan wonen. De huren zijn regelmatig exorbitant vertelt mevrouw van der Graaf, die al jaren in de buurt woont. "Voor een etagewoning in mijn straat vragen ze 1500 euro. Ik keek er naar voor de kleinkinderen. Dit soort bedragen zijn belachelijk en ze moeten het verbieden."

Veel woningen in de wijk zijn opgesplitst door huisjesmelkers voor kamerverhuur. Vooral aan Oost-Europese arbeidsmigranten. Inmiddels heeft de gemeente het 'verkameren' van huizen in de wijk officieel verboden. Er is een huisvestingsverordering om overbewoning tegen te gaan. Maar dat heeft nog niet het gewenste effect, merken ze in de buurt. "In elk huis dat verkocht wordt, stoppen beleggers zeker vijf bewoners. Terwijl die huizen daar niet op gebouwd zijn. Je hoort alles van elkaar", zegt buurtbewoner Jurgen. Daarnaast heb je ook vrienden die langere tijd komen 'logeren'. Dat maakt het allemaal lastig.

Een straat in Schiedam-Oost | Foto: Rijnmond

De Schiedammer woont sinds zes jaar in de wijk maar heeft nu verhuisplannen. "Sinds de woning boven mij verkocht is aan een belegger is de overlast enorm toegenomen. Er wonen vier arbeidsmigranten boven mij die ook veel vrienden over de vloer hebben. Ik zit regelmatig met oordoppen in mijn eigen huis."

Investeerders staan in de rij om huizen te kopen in Schiedam-Oost. Iets dat ook wijkbewoner Joost Krop niet verbaast. Hij krijgt regelmatig briefjes in de bus van investeerders die zijn woning willen kopen. Hij is een van de bewoners die zich inzet om de leefbaarheid te verbeteren in Schiedam-Oost. Maar met veel seizoenarbeiders die er tijdelijk wonen, schiet dat niet altijd op. "Er is veel verloop in de wijk. Als je hier maar een aantal maanden woont, ga je je niet inzetten voor de wijk. Er wordt veel rotzooi gemaakt. Een zelfbewoningsplicht zou een goede oplossing zijn. Het is veel beter als mensen voor langere tijd in de wijk gaan wonen. Dan ga je investeren in contact met je buren."

Gemeenten gaan investeerders weren

Gemeenten kunnen binnenkort wijken aanwijzen waar beleggers geen goedkope en middeldure woningen meer mogen opkopen om die te verhuren. Op 1 januari komt er hoogstwaarschijnlijk een wetswijziging die zo’n zelfbewoningsplicht mogelijk maakt. Rotterdam is blij met dit instrument, waarmee ze het opkopen van betaalbare huizen door beleggers een halt toe kan roepen.

"De opkoopbescherming zorgt ervoor dat woningen weer in handen kunnen komen van mensen die op zoek zijn naar een huis in plaats van investeerders die op zoek zijn naar rendement. Op dit moment worden er in Rotterdam veel woningen opgekocht door beleggers die normaal gesproken naar gezinnen en middeninkomens gingen. Daar willen we paal en perk aan stellen, omdat het leidt tot hoge huren, verkamering en slecht onderhoud. Omdat bewoners hierdoor eerder weer vertrekken wordt ook de sociale cohesie in een wijk ondergraven", vertelt wethouder Kurvers.

Amsterdam en Utrecht voeren de opkoopbescherming het liefst voor de hele gemeente in. Rotterdam gaat onderzoeken in welke wijken zo'n 'woonplicht' moet worden ingevoerd. Om te voorkomen dat er nu een nog grotere run op huizen komt, zijn ze terughoudend met het bekendmaken van de wijken waar zo'n woonplicht komt. Ze hebben er vertrouwen in dat de zelfbewoningsplicht z'n vruchten gaat afwerpen.

Ook de gemeente Schiedam heeft oren naar zo'n zelfbewoningsplicht, vertelt wethouder Antoinette Laan. De gemeente wil de situatie in de kwetsbare wijken graag verbeteren. "We zien veel investeerders actief in de bestaande oude wijken van Schiedam. Hier kan de gemeente (helaas) maar beperkt op sturen. We omarmen deze wetswijziging en zijn daarom zeker voornemens om de mogelijkheden tot een opkoopbescherming te benutten. De genoemde wijken komen daarvoor nadrukkelijk in aanmerking."

Aanpak huisjesmelkers

Maar inmiddels zijn er al veel woningen in handen van beleggers. In Rotterdam is dit zelfs 13,7 procent. Deze woningen kunnen niet met terugwerkende kracht een zelfbewoningsplicht krijgen. De havenstad doet daarom een proef met verhuurdersvergunningen in de wijk Carnisse, waar veel huizen in handen zijn van beleggers.

Als verhuurder ben je dan verplicht een huurprijs te vragen op basis van het woningwaarderingsstelsel en er wordt gecontroleerd of het huis wel goed onderhouden wordt. Een studio van 30 m2 in Carnisse met een huurprijs van 1000 euro is dan niet meer mogelijk. "We blijven bij de landelijke politiek lobbyen om regelgeving waardoor bijvoorbeeld te hoge huren aangepakt kunnen worden."

Woonprotest

Komende zondag staat het woonprotest gepland in Amsterdam, waar actie gevoerd wordt tegen de huidige woningmarkt. De organisatie wil dat het recht op huisvesting centraal komt te staan in het woonbeleid. Er wordt op 17 oktober in Rotterdam geprotesteerd tegen het tekort aan woningen, de stijgende huurprijzen en het opdrijven van de prijzen van koopwoningen door investeerders.

De focus van dit onderzoek ligt op Rotterdam omdat deze stad de koploper is in de regio als het gaat om het opkopen van woningen door investeerders. De komende weken maakt Rijnmond meerdere verhalen over de woningmarkt in de regio. Met aandacht voor opvallende bouwprojecten, eigen initiatieven van Rijnmonders en jongeren op woningjacht. Heb je tips voor deze serie? Stuur een mail naar esther.schalkwijk@rijnmond.nl