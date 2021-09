14 schietpartijen in 3 weken tijd, maar 'Rotterdam niet overspoeld door enorme hoeveelheid schietpartijen'

Deze zomer waren er in drie weken tijd veertien schietpartijen en twee dodelijke steekpartijen in Rotterdam. De gemeenteraad heeft geschokt gereageerd en wil nu nog meer maatregelen zodat het geweld stopt. De burgemeester zei dat hij maar weinig informatie kan geven over de incidenten. Alles wat in het openbaar wordt verteld, verstoort het onderzoek, omdat het informatie kan zijn die de dader kent.

Steekpartijen met elkaar te linken?

“Toeval of niet, maar dit soort dingen gebeurt af en toe als de omstandigheden daar voor zijn”, zo hield de burgemeester de raadsleden voor. Aboutaleb zei ook dat de incidenten vaak op zichzelf staan. Zo heeft de steekpartij in de Beverwaard niets te maken met de schietincidenten in Feijenoord. “Zo’n steekincident op Zuid had net zo goed aan de noordkant van de stad kunnen plaatsvinden. De verdachte woont aan de noordkant, het slachtoffer op zuid. Er is dus blijkbaar afgesproken op zuid, dat had ook hier kunnen zijn”.

Maatregelen nodig, maar welke?

Over de maatregelen die genomen moeten worden, verschillen de meningen van de gemeenteraadsleden. Een aantal partijen wil voornamelijk preventieve maatregelen. Zo pleit de PvdA voor onder meer inzet van rolmodellen en het vaker organiseren van acties om wapens in te leveren.

De VVD en Leefbaar Rotterdam willen juist meer agenten in de wijk en meer preventief fouilleren. Als het aan de VVD-fractievoorzitter Pascal Lansink-Bastemeijer ligt moet dat maximaal worden ingezet. Ook wordt gepleit voor meer cameratoezicht en het opschalen van de patsercontroles.

Burgemeester Aboutaleb is geen voorstander van het maximaal het inzetten van preventief fouilleren. Het moet ingezet worden als het nodig is voor het opsporen van wapens als dat niet meer op een andere manier kan.

Opvoedingsproblemen

Ook zei Aboutaleb dat er een oplossing moet komen voor ouders die de opvoeding van hun kind zelf niet aan kunnen. “Dan is de vraag wat er fout gaat in het hele opvoedingssysteem. Wat mij betreft niet alleen van de ouders, maar ook van de school en de hele samenleving dat zo’n kind niet leert dat je een conflict met een leeftijdsgenoot gewoon mondeling kan uitpraten”.

Meer toezicht

De politie heeft veel extra agenten in de wijk Feijenoord ingezet. “Mensen zijn zelfs van coldcase zaken afgehaald om dat onderzoek te doen. Sommige partijen zullen het niet leuk vinden, maar cameratoezicht heeft een belangrijke rol gespeeld bij die aanhouding van die 18-jarige”, aldus Aboutaleb. Meer aanhoudingen zijn te verwachten.

Volgende week donderdag wil een aantal partijen verder debatteren over de schiet- en steekincidenten.