Politie gaat preventief fouilleren in Alblasserdam na explosies en vergisontvoering

Dat heeft de gemeente Alblasserdam bekendgemaakt. Het besluit volgt op een reeks geweldsincidenten van de afgelopen weken. Daarvoor zijn donderdag en woensdag nog twee mensen aangehouden: een 43-jarige Rotterdamse voor een reeks bedreigingen en een 24-jarige Amsterdammer die betrokken zou zijn geweest bij verschillende explosies in Alblasserdam.

De gemeente Alblasserdam heeft al meerdere noodbevelen afgekondigd, waarna meerdere woningen voor twee tot vier weken zijn gesloten. Dat is destijds gedaan vanuit de 'ernstige vrees' voor de veiligheid van het eigenlijke slachtoffer van de vergisontvoering en diens familie en vrienden. Daarnaast bleek al eerder dat 'de daders extreem geweld niet schuwen', aldus de gemeente.

Vuurwapengebruik voorkomen

De politie vreest voor nog meer incidenten, daarom is besloten om de bebouwde kom tot veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Daarmee hoopt de politie vuurwapengebruik te voorkomen. "Preventief fouilleren is een effectief middel om mensen te bewegen geen vuurwapens bij zich te dragen", schrijft de gemeente. Het besluit geldt tot en met vrijdag 1 oktober.

Het veiligheidsrisicogebied | Foto: Gemeente Alblasserdam

Mislukte cocaïne-invoer

Begin vorige maand werd een man uit Hoofddorp ontvoerd vanwege de mislukte invoer van een partij cocaïne in de haven van Antwerpen. Een 59-jarige man uit Alblasserdam meldde zich bij de politie met het bericht dat hij het waarschijnlijke doelwit was.

In de nacht van 13 op 14 augustus werd brand gesticht bij een pand in Zwijndrecht. Dat gebouw is eigendom van de man uit Alblasserdam. De woning van zijn vriendin aan de Boezem in Alblasserdam, waar de man geregeld verbleef, werd op 14 augustus, de dag van de brand in het pand in Zwijndrecht, gesloten.

Twee dagen later volgde dezelfde maatregel voor de woning van de dochter van zijn partner aan de Merelstraat in Alblasserdam. De burgemeester nam die maatregel om nieuwe escalaties te voorkomen en de veiligheid van en in de buurt te bewaken.

Explosieven

Beide panden worden sindsdien beveiligd. Dat kon niet verhinderen dat de woning aan De Boezem in de nacht van 27 op 28 augustus door explosieven schade opliep. Het pand aan de Merelstraat bleef gespaard, omdat het geplaatste explosief niet afging.

De criminelen maakten bij hun acties in Alblasserdam gebruik van geavanceerde technieken. Zo werden bijvoorbeeld camera's via deurbellen uitgeschakeld, zodat van het moment van de explosie in de directe omgeving geen beeldmateriaal beschikbaar is.

Ook in Hendrik Ido Ambacht werd een woning beschoten. Dat gebeurde op zaterdag 28 augustus. Het huis aan de Tromplaan is van de zoon van de vriendin van het mogelijke doelwit uit Alblasserdam. De woning was al eerder door de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht gesloten.