Mannen in buik en kuit gestoken bij messengevechten in centrum Rotterdam

Bij een steekpartij op het Schouwburgplein in Rotterdam heeft donderdagavond een man een mes in zijn buik gekregen. Zo'n drie kwartier later werd een paar straten verder iemand in zijn kuit gestoken. Voor dat laatste is een verdachte opgepakt, hij had een klein mesje bij zich.

De eerste steekpartij, bij het Schouwburgplein, was om 23:30 uur op het 'hoekje van de Mauritsstraat', weet de politie. Het slachtoffer is met een wond in de buik meegenomen naar het ziekenhuis. Er werd onder meer bij de achterkant van het station gezocht naar de dader. Die is nog steeds niet gevonden. De verdachte wil geen aangifte doen.

Drie kwartier later moesten hulpdiensten opnieuw naar het centrum van de stad. Toen werd iemand in de buurt van de Lijnbaan in zijn been gestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden, hij had een klein mesje bij zich.