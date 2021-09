Het weer van vandaag: heerlijk nazomerweer

Vanavond en vannacht is het helder en bestaat er kans op een mistbank. Het koelt af naar 11 graden. De noordoostenwind waait zwak en aan zee matig.

Morgen is er veel zon en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het ongeveer 21 graden.

Vooruitzichten

De komende dagen is er flink wat ruimte voor de zon, maar op maandag is duidelijk meer bewolking aanwezig. Het blijft droog en in de middag wordt het een graad of 24. Woensdag zou het wel eens 25 graden kunnen worden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,4 graden en de minimumtemperatuur 11,7 graden. Er valt gemiddeld 31,6 mm neerslag.