Het meest bijzondere deel van gerestaureerde Korenmolen De Lelie zit verstopt in de dijk

Alles onder de molen is gerestaureerd, vertelt trotse molenaar Jesse in 't Veld. "De kelder, de machine in de dijk, de omgeving van de molen en we hebben een nieuw bijgebouwtje neergezet." Ook het erf van de molen is opgeknapt. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, kan de molen weer op volle toeren draaien.

Kijk hieronder naar de reportage bij korenmolen De Lelie in Puttershoek. De tekst gaat verder onder de video:

Maar waarom is er zoveel geld en energie in een molen gestopt? "We zijn één van de weinige molens in Nederland met nog een eigen machinekamer", legt molenaar In 't Veld uit. De machinekamer is een mechaniek onder de molen voor als er te weinig wind staat. In het geval van De Lelie is dat een stoommachine. "Het is bijzonder dat dat behouden is gebleven. Meestal werden molens zelf gerestaureerd, maar alles erom heen vond men ontsierend en is weggehaald."

De plek van de stoommachine in korenmolen De Lelie | Foto: Rijnmond

Vrijdagmiddag is de officiële opening, zaterdag de eerste open dag, conform de nog geldende coronaregels. "We hebben een aantal ramen uit de molen gehaald, zodat het ventileert. Gelukkig waait het hier altijd", zegt In 't Veld. "Er is nu zelfs meer te zien dan twee jaar geleden."

Molenaar Jesse in 't Veld voor de korenmolen De Lelie | Foto: Rijnmond

De molen is elke zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur open voor bezoek.