Kickbokser Luis Tavares vol vertrouwen voor GLORY 78 in Ahoy: 'Ik moet een witte tijger vermoorden'

"Ik moet een witte tijger vermoorden", lacht kickbokser Luis Tavares. Zaterdag staat hij tijdens GLORY 78 in Rotterdam Ahoy tegenover 'White Tiger' Felipe Micheletti. Inzet is duidelijk voor de Rotterdammer: winst betekent een wereldtitelgevecht en daar is het Tavares allemaal om te doen. "Ik ben er helemaal klaar voor. Ga er voor zitten, je kunt spektakel verwachten", zegt hij tegen de fans.

In Ridderkerk vond een dag voor het evenement een persconferentie plaats en stonden alle vechters nog één keer tegenover elkaar tijdens de welbekende staredown. Het hoogtepunt was de staredown van Badr Hari en zijn tegenstander Arkadiusz Wrzosek. Hari gaf zijn Poolse opponent een duw. Zo ver kwam het bij Tavares en Micheletti niet. De Braziliaans lachte zelfs even naar de Rotterdammer.

Rechtzetten

Zaterdag zal er van vriendelijkheid geen sprake zijn. Tavares heeft wat recht te zetten tegen Micheletti, die hem in 2019 nog versloeg. "Het is een topatleet, ik moet hem niet onderschatten maar ook niet overschatten. Ik weet waar ik het toen heb laten liggen. Ik vocht te voorzichtig omdat ik vier weken daarvoor mijn rib brak. Nu ga ik niet voorzichtig zijn."

Tavares zegt klaar te zijn voor GLORY 78. "Het is een lange voorbereiding geweest, maar wel een goede voorbereiding. Alles is goed verlopen. Ik ben vrij in mijn hoofd, mentaal en fysiek fit. Ik kan niet wachten."

Eigen bedje

Voor Tavares is het ook nog een thuiswedstrijd. Niet de eerste keer in Ahoy, maar tijdens zijn laatste gevecht bleef het sportpaleis akelig leeg. "Dat was gewoon kut zonder publiek. Ik moet wel zeggen dat Ahoy voelt als iedere wedstrijd. Als je in de ring staat ben je daar niet mee bezig. Maar het lekkerste is dat ik in mijn eigen bedje kan liggen", lacht hij.