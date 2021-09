Ook Zeeuwse woning zakenpartner van doelwit 'vergisontvoering' mogelijk mikpunt van aanslag

De zaak rondom de ‘vergisontvoering’ breidt zich uit naar Zeeland. De politie staat op scherp rond een woning in het plaatsje Tholen. Daar zou mogelijk een soortgelijke ‘aanslag’ plaatsvinden als eerder in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Het huis is van de zakenpartner van Alex R., de man die eigenlijk had moeten worden ontvoerd.

De zakenpartner van R. woont niet alleen op Tholen. Hij heeft ook een woning in Zwitserland, naast die van Alex R. Hij is recent nog veroordeeld voor drugshandel.

En om drugs draait het volgens justitie in dit verhaal. De onderschepping van een grote partij cocaïne in de haven van Antwerpen zou de reden zijn van de ‘vergisontvoering’ en het geweld dat daarna Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht overviel. De bestellers van de 1899 kilogram coke willen hun misgelopen inkomsten graag alsnog ontvangen en hebben hun vizier op Alex R. en zijn omgeving gericht.

Buren in Zwitserland

De man uit Tholen, C. H., is volgens ingewijden al jaren de zakenpartner van Alex R. Hij is in 2018 in hoger beroep veroordeeld voor witwassen en de uitvoer van xtc-pillen naar Zwitserland en kreeg 30 maanden celstraf. De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de man meer dan 300 duizend euro aan de Staat moet terugbetalen vanwege zijn eerdere verdiensten uit die criminele activiteiten.

De zakenpartner staat in Nederland ingeschreven, maar heeft ook een woning in het Zwitserse plaatsje Lachen. Daar woont hij naast… Alex R. Op dat adres in Zwitserland staat een onderneming geregistreerd die de man in 2008 op het nu bedreigde adres op Tholen begon. Het gaat om een firma waar mensen hun laatste wil via een video kunnen laten registreren.

Op dat adres in Tholen woont ook zijn vrouwelijke partner. Op haar naam staat volgens Belgische documenten fietsenwinkel De Fietsenbaron, die Alex R. ooit begon in Antwerpen. Dat was, mede door corona, geen succes.

Bananen uit Ecuador

Blijft de vraag wat er werkelijk sinds 28 juli is gebeurd. De drugsvondst in Antwerpen tussen de bananen uit Ecuador op 28 juli wordt in eerste instantie stilgehouden. Pas een week later, op vrijdag 6 augustus, komt justitie in Antwerpen met de vondst naar buiten. Inmiddels is een man uit Hoofddorp dan al ontvoerd. Per vergissing, meldt de politie op zondag. De politie looft 15 duizend euro uit voor de tip die leidt tot het terugvinden van de Hoofddorper.

Dat het daadwerkelijk om het verkeerde doelwit gaat, blijkt een dag later. Dan worden onder het toeziend oog van camera’s in een aantal brievenbussen in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht brieven gedeponeerd namens de ontvoerders. Ze eisen geld en spullen in ruil voor de ontvoerde persoon.

Alex R. realiseert zich dan dat het mogelijk om hem gaat. De 59-jarige man meldt zichzelf, maar zegt niet te weten waar de zaak om gaat. De politie is dan volgens buurtbewoners op zoek naar hem geweest.

Auto rijdt gebouw binnen

Een dag later komt het geweld zijn kant op. Onbekenden proberen in de nacht van 10 op 11 augustus het pand aan de Kreekweg in Zwijndrecht, waar R. geregeld komt, in brand te steken. Dat mislukt. De politie plaatst camera’s. Dat voorkomt niet dat in de nacht van vrijdag 13 op 14 augustus een auto het pand binnenrijdt. De dader vlucht in een andere wagen, terwijl het gebouw aan de Kreekweg tot de grond toe afbrandt.

R. heeft op die plek meerdere bedrijven, maar die staan niet op zijn naam. Op papier is zijn vriendin uit Alblasserdam de eigenaar. Zij woont in een huis aan De Boezem. R. vertoeft meer in Zwitserland. Op zijn adres in het Zwitserse plaatsje Lachen staat een adviesbedrijf geregistreerd.

De maatregelen om verdere escalatie in Alblasserdam te voorkomen worden verscherpt. De gemeente maakt op maandag 16 augustus bekend dat ook een woning aan de Merelstraat voorlopig wordt gesloten. De dochter van de partner van Alex R. woont daar.

Het blijft even stil. Dat verandert in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus. Precies op het moment dat de sluiting van de woningen op papier zou worden beëindigd, slaan de bedreigers opnieuw toe. Een zwaar explosief vernielt een deel van het pand aan De Boezem. De woning wordt nota bene geobserveerd met camera’s. Maar de criminelen gebruiken geavanceerde apparatuur. Zo worden bijvoorbeeld deurbelcamera’s in de buurt uitgeschakeld. Buurtbewoners meldden dat ze op hun camera’s drie kwartier zwart beeld hebben.

Familie ook doelwit

Ook de woning aan de Merelstraat, eveneens in Alblasserdam, is het doelwit. De criminelen lijken het pand, waar de dochter van de vriendin van Alex R. tot de sluiting verbleef, op het spoor te zijn gekomen door de bekendmaking van de gemeente. Eerder hadden ze nog geen ‘bezoek’ gebracht aan de locatie.

In dezelfde nacht wordt ook een woning aan de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht onder vuur genomen. Op camera’s is te zien hoe twee mannen het pand observeren. De woning is dan ook al twee weken door de gemeente gesloten. Aan de sluiting, die is genomen om meer geweld te voorkomen, is geen ruchtbaarheid gegeven. Hier woont de zoon van de partner van Alex R. De bewoners verblijven tijdens de beschieting al een paar weken elders.

De criminelen zitten niet stil. De volgende nacht, van zaterdag 28 op zondag 29 augustus, is een pand van Smeets Ferry aan de Edisonweg in Alblasserdam aan de beurt. Het pand wordt door brandstichting beschadigd. Het transportbedrijf is mogelijk niet waar het de boeven om gaat. Alex R. had ooit in het zelfde pand, maar dan om de hoek een bedrijf zitten. Wellicht dat de criminelen daarom brand hebben gesticht.

Om verdere aanslagen te voorkomen worden die zondag betonblokken rond het pand geplaatst. Dat gebeurt een dag later, maandag 30 augustus, ook bij de woning aan De Boezem, die al eerder het middelpunt van geweld was.

Woensdag en donderdag worden de eerste verdachten aangehouden in verband met het bezorgen van de dreigbrieven en het planten van de explosieven bij de woningen in Alblasserdam. Meer aanhoudingen sluiten politie en justitie niet uit.