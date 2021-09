Philippe Léonard doet zijn verhaal over zijn korte maar intense tijd bij Feyenoord: 'De fluitende supporters kenden de situatie niet'

Slechts tien Belgen gingen bij Feyenoord Cyriel Dessers voor. Veel Belgische voetballers slaagden niet in De Kuip. De bekendste die het wel in Rotterdam maakte, is aanvallende middenvelder Thomas Buffel. Hij is echter één van de weinige spelers die de verwachtingen kon waarmaken. Iemand die dat duidelijk niet kon, was Léonard. In 2006 arriveerde hij op Rotterdam-Zuid, om ook snel weer te vertrekken. Een illusie armer, maar een ervaring rijker. Dessers is in elk geval gewaarschuwd.

Maar het had niet veel gescheeld of Léonard was al bijna tien jaar eerder voor Feyenoord gaan spelen. "Arie Haan wilde me dolgraag hebben", vertelt Léonard aan de telefoon, terwijl hij vanuit Frankrijk naar België rijdt. In De Kuip lag voor Léonard een contract voor vier jaar klaar. "Voordat Haan trainer van Feyenoord was, coachte hij Standard Luik. Ik heb toen al gesprekken met de club gehad. Ik was rond met Feyenoord, maar Standard vroeg te veel geld voor mij. Feyenoord wilde dat bedrag niet betalen. Dat was omgerekend zo'n 1,2 à 1,3 miljoen euro." Hij vertrok vervolgens naar AS Monaco, waarmee Léonard twee keer het landskampioenschap pakte.

4-4-2 met zonedekking

Uiteindelijk zou de transfer naar Rotterdam er toch nog komen. Léonard en Feyenoord hebben altijd contact gehouden. Hij is 32 jaar wanneer hij in 2006 transfervrij naar Feyenoord komt. Op dat moment is hij meervoudig international van België en heeft de linksback een mooi palmares opgebouwd bij Standard Luik en AS Monaco. In het seizoen voor zijn entree in De Kuip was Léonard basisspeler voor het andere rood-wit; dat van Standard. Kortom: een ervaren verdediger met zelfs ervaring in de UEFA Cup en Champions League.

Léonard was één van de vele nieuwe spelers van Feyenoord in de zomer van 2006. Sterspelers Dirk Kuyt en Salomon Kalou vertrokken en de Rotterdammers haalden op hun beurt namen als Danny Buijs, Angelos Charisteas, Stein Huysegems, Jonas Kolkka, Theo Lucius, Dwight Tiendalli en ook Léonard naar De Kuip. Allemaal namen die het nauwelijks tot niet hebben gemaakt bij Feyenoord. Van al deze namen spant Léonard misschien wel de kroon. Feyenoord zou uiteindelijk zevende in de eredivisie worden en zich niet kwalificeren voor Europees voetbal.

Na gesprekken met toenmalig technisch directeur Peter Bosz en hoofdtrainer Erwin Koeman koos Léonard voor een overgang naar Feyenoord. "Standard wilde me ook houden en het contract verlengen, maar ik kreeg er een goed gevoel bij en het respect van Feyenoord", zegt Léonard. Tijdens die gesprekken ging het ook over de tactiek die Koeman met Feyenoord wilde gaan spelen: 4-4-2 met zonedekking. "Daar zag ik het probleem niet in. Zo speelde ik altijd en daar was ik blij mee. Daarom tekende ik voor Feyenoord."

'Ik had naar Koeman moeten stappen'

Maar het avontuur bij Feyenoord liep uit op een ramp. Nadat Léonard transfervrij Standard verliet, had hij geen wedstrijd meer gespeeld. De toenmalig Feyenoorder had vanaf augustus 2006 daarom veel tijd nodig om fit te worden. "Ik trainde in mijn eentje. Dat is totaal anders dan wanneer je het met een ploeg doet. Omdat ik fitter moest worden, sloot ik later aan bij de selectie van Feyenoord. Mijn fout is dat ik op de donderdag voor De Klassieker tegen Ajax op zondag in actie ben gekomen in de UEFA Cup (1-1 bij FC Basel, red.)", geeft Léonard toe.

"Voor de wedstrijd tegen Ajax voelde ik namelijk mijn benen al", zegt Léonard, die toen al merkte dat het niet zou gaan. "Ik had echt tijd nodig om van de Europese wedstrijd te herstellen." Maar de Belg geeft toe dat hij het moeilijk vond om hiermee naar trainer Koeman te gaan. "Ik vond het lastig om te zeggen dat ik niet wilde spelen. Met terugwerkende kracht had ik dat wel moeten doen. De wedstrijd tegen Ajax was ingewikkeld voor mij. Daarom heeft Koeman me er vroeg uitgehaald."

Léonard werd als linksback overlopen. Rechtsbuiten Tom De Mul speelde de Feyenoorder helemaal zoek. Na een halfuur wisselde trainer Koeman zijn verdediger. Ajax zou met maar liefst 4-0 in De Kuip winnen. Na dit duel zou hij nog maar één keer in actie komen voor Feyenoord. Léonard speelde nog een helft mee in de thuiswedstrijd tegen FC Twente, maar na een helft was zijn avontuur in Rotterdam eigenlijk gedaan.

Kijk hier naar een reportage over Philippe Léonard, die na zijn desastreuze start bij Feyenoord toch nog voor de Rode Duivels werd geselecteerd. De tekst gaat verder onder de video:

'Supporters kenden de situatie niet'

Een hekel aan Feyenoord heeft Léonard niet gekregen. "Ik ben dol op die club en het stadion", geeft hij toe. Soms kijkt de Belg naar wedstrijden van de Rotterdamse club. "Maar ik ben teleurgesteld dat het zo is gelopen. Het was moeilijk als de supporters mij uitfloten. Ze snapten mij niet, omdat ze de situatie niet kenden. Ik was in mijn eentje. Het was een ingewikkelde periode voor mij bij Feyenoord. Het heeft voor mij niet lang geduurd, maar ik heb me zeker in Rotterdam vermaakt. Op voetbaltechnisch gebied viel het wel erg tegen."

Tegenwoordig woont en werkt Léonard in Zuid-Frankrijk. Ook coacht hij een jeugdteam in België, waar Léonard nog altijd een huis heeft. Léonard sprak met zijn oude ploeggenoot Pierre van Hooijdonk over zijn lastige situatie. "Hij begreep en geloofde het. Van Hooijdonk snapte dat ik er fysiek niet klaar voor was. Het was heel simpel: ik was niet fit en had geen wedstrijdritme." Drie wedstrijden in een week was op dat moment te veel voor hem, maakt Léonard duidelijk.

'Goede keuze voor Dessers'

Feyenoord trok eerder deze week Cyriel Dessers aan als nieuwe spits van Feyenoord. De aanvaller komt over van Racing Genk, een topclub in de Belgische competitie. Léonard geeft toe dat hij hem niet goed kent.

Wel heeft hij een advies voor Dessers: "Feyenoord is een mooi club, die goed in elkaar zit. Hij moet het ervan nemen. Je hebt bij deze club altijd spelers met veel kwaliteit. Dessers kan hier groeien. Het is een goede keuze van hem om voor Feyenoord te gaan."