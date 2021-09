Veelzijdige Griek Masouras hoopt bij Sparta eindelijk veel aan spelen toe te komen

In de laatste uren van de transferwindow versterkte Sparta zich met de Griek Giannis Masouras. Vrijdagmiddag meldde hij zich op Het Kasteel, waar hij binnenkort bij de selectie zal aansluiten. Na veel verhuurd te zijn aan andere clubs, met wisselend succes, hoopt hij in Rotterdam vooral wél veel aan spelen toe te komen.

"Ik kan op alle posities aan de rechterkant uit de voeten," zegt Masouras. "Achterin, voorin, op het middenveld. Die laatste plek is waar ik mij hier op moet richten, heeft de club al laten weten," vertelt hij in zijn eerste interview.

Masouras staat onder contract bij de topclub Olympiakos maar komt daar al jaren niet aan spelen toe. En dus mag hij op huurbasis weg, naar Sparta. Net als de afgelopen drie seizoenen naar Panionios, AEL en Górnik Zabrze in Polen. Het zijn ervaringen waar van hij denkt dat het hem gaat helpen. "Ik ben het gewend om mij aan te passen aan een andere omgeving en nieuwe medespelers. Dat gaat hier ook gebeuren."

Sparta, een club voor Griekse strijders

Wie Masouras en Olympiakos door de zoekmachine heen haalt, stuit al snel op indrukwekkende beelden en statistieken. Het gaat dan om Giorgos Masouras. Zelfde achternaam, zelfde voorletter bij zijn voornaam en dezelfde club. Maar Giorgos speelt aan de linkerkant en is Grieks international met veel Champions League ervaring. Ze zijn geen familie. "Mensen halen ons altijd door elkaar," lacht Giannis Masouras. "We lachen daar samen vaak om. Maar voor eens en altijd wil ik duidelijk maken: we zijn niet dezelfde persoon, haha."

Sparta weet wie het in huis haalt en andersom heeft Masouras zich ook laten informeren over de club. Alleen al qua naam is Sparta aantrekkelijk voor een Griek. "Het hoort bij onze geschiedenis. Wij Grieken zijn strijders. En ik ga ook strijden voor deze club. Ik ken de eredivisie een beetje, ik volgde het op tv. Een mooie competitie. En zeker in ons eigen stadion gaan wij veel punten pakken, let maar op," besluit de Griek.