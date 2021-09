Cees (73) mag na 2 jaar eindelijk naar de Dutch Grand Prix: "Het mooiste cadeau dat ik kon krijgen"

Voor Cees de Bie kan de week niet meer stuk. Eindelijk is het langverwachte moment daar: de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Twee jaar geleden kreeg de inmiddels 73-jarige Cees van zijn zoon Remco een weekendje Zandvoort aangeboden. Het moest zijn eerste Formule 1-race worden. "Ik kreeg het cadeau op voorwaarde dat ik dan 10 jaar lang niet meer zou zeuren over vaderdag", lacht Cees. Helaas ging de race in 2020 vanwege de coronacrisis niet door, maar nu mag hij dan toch zijn oranje tenue aantrekken.

Cees had geluk. Remco, die normaal gesproken eetcafé Boulevard in Overschie runt, kreeg de kaartjes aangeboden door een klant. "Die man was vaste klant bij het eetcafé. Hij wist kaartjes te bemachtigen, en vroeg mijn zoon of hij mee wilde. Toen heeft hij mij meegevraagd", legt Cees uit. Inmiddels ligt de stukprijs per kaartje minstens rond de 500 euro, met uitschieters tot ruim boven de 1000 euro. Een gulle aanbieding dus.

Cees de Bie | Foto: Cees de Bie

De tocht naar Zandvoort hebben Cees en zijn zoon ook al helemaal uitgepland. "We laden drie elektrische fietsen in een bus. Zaterdagmiddag gaan we dan om 12.00 uur rijden, en we zien wel hoever we komen met de bus", lacht Cees. "We hebben een appartementje in Zandvoort gehuurd, daar willen we dan heen fietsen."

Cees heeft nog een zoon, Marco, maar die gaat niet mee naar Zandvoort. Er was namelijk geen extra kaartje beschikbaar. "Volgende keer mag hij mee", vertelt Cees. "We doen wel vaker uitjes met elkaar, bijvoorbeeld naar Feyenoord of Sparta."

Cees is in ieder geval dolblij dat hij naar de race kan: "Ik ben een echte racefanaat vanaf het eerste moment. Ik heb de carrière van Jan Lammers nog meegemaakt. In september word ik 74, dus voor mij is het misschien wel de laatste keer dat ik kan gaan. Dit is het mooiste cadeau dat ik kon krijgen."

'Ik voel me net een kind dat op schoolreis gaat'

Dat de liefde voor de race in de familie kan zitten, blijkt ook uit het verhaal van Marco Sebes. De 39-jarige Dordtenaar gaat zondag met zijn hele gezin en schoonmoeder naar Zandvoort. Ze hebben zelfs een plek in de VIP Lounge weten te bemachtigen. Dat kostte ruim 480 euro per persoon voor Marco, zijn vrouw, twee kinderen en zijn schoonmoeder. "Ik wist op dat moment eigenlijk niet eens dat ik de duurste kaarten had gekocht", lacht hij.

De prijs die hij heeft moeten neerleggen neemt Marco maar voor lief, het gaat hem uiteindelijk om de race zelf. "Ik volg het al jaren, van kleins af aan. Mijn schoonmoeder ook, zij is sinds jaar en dag fan en weet er echt alles van", vertelt Marco. Dat het gezin nu samen naar Zandvoort gaat is dan ook gedeeltelijk aan zijn schoonmoeder te danken.

"Zij gaf aan dat ze nog een keer heel graag naar het circuit wilde gaan. Ze is al wat ouder en slecht ter been, dus of dat ging lukken was nog maar de vraag. Toen kwam Zandvoort om de hoek kijken", legt Marco uit. "Toen hebben we besloten om met z'n allen te gaan. Op één voorwaarde: ze wilde niet in de duinen te hoeven zitten, dus dan werd het maar de VIP lounge", lacht hij.

Hoewel de liefde voor het racen er bij Marco en zijn schoonmoeder al goed in zit, is dat bij zijn vrouw en kinderen nog niet helemaal het geval. Hij denkt dat het komende weekend daar wel verandering in zal brengen. "Mijn vrouw volgt het al wat meer, maar mijn dochter weigert nog om een oranje shirt aan te trekken."

Marco heeft wel vaker races bezocht. In het verleden heeft hij races in Duitsland bezocht, en ook is hij al eens bij de Bavaria City Racing in Rotterdam geweest. Maar de Dutch Grand Prix is volgens hem wel andere koek. "Nu het weekend er toch aankomt voel ik eerlijk gezegd wel een beetje spanning. Ik voel me net een kind dat op schoolreis gaat", lacht hij.

Een beetje vakantie gevierd

Niet iedereen gaat naar de Grand Prix als fan. Sommigen staan er juist om een steentje bij te dragen aan het evenement, zoals de 33-jarige Dick van IJperen uit Oostvoorne. Hij staat het hele weekend als vrijwillig 'intervention marshal' echt óp het circuit. "Dat betekent eigenlijk dat ik, als er iets gebeurd, de baan op moet op de coureurs veilig te stellen", legt hij uit.

Hoewel het zijn eerste Grand Prix is, heeft Dick al meerdere races op zijn naam staan. Als fanatiek autosportliefhebber heeft hij bijvoorbeeld in het verleden al op de 24 uur van Le Mans gestaan. "Ik heb ook twee keer DTM in Assen gevlagd, en ook de GT World Series en de ADAC GT Masters", legt hij uit. Zijn vrijwilligerswerk als marshall sluit goed aan bij zijn gewone werk. In het dagelijks leven is Dick namelijk brandwacht binnen de grote industrie, waardoor hij maar al te goed bekend is met het bewaren van de veiligheid.

Dick van IJperen op het circuit van Zandvoort | Foto: Dick van IJperen

"Het is echt heel leuk om te doen", vertelt Dick. Daarom raadt hij iedere autosportliefhebber aan om het marshallwerk eens uit te proberen. "Iedereen kan het. We hebben een heel divers team. Je moet wel scherp blijven, maar eigenlijk sta je hier heel erg op je gemak toe te kijken. Het is allemaal vrijwillig, maar je staat wel op de eerste rij. Wij staan hier nu met een mannetje of 10 langs de baan, verdeeld over het circuit."

Voor Dick begon de week dan ook al eerder dan de meeste racefans. Hij stond maandagmiddag al op de camping. "Om de verkeersdrukte een beetje voor te zijn", zegt Dick lachend. Daar staat hij samen met nog een groep andere marshalls. "We hebben eigenlijk gewoon een beetje vakantie gevierd. Er wordt hier gelukkig heel goed voor je gezorgd: koffiepauzes, gevulde koeken, en een warme hap tussendoor", eindigt hij.